Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2017 году останется на уровне около 82% ВВП, а в 2018 году снизится до 80% ВВП, прогнозирует Национальный банк Украины (НБУ) в опубликованном на его сайте инфляционном отчете.

"После капитализации государством ПриватБанка в конце 2016 квазифискальные риски существенно снизились. В прогнозном периоде квазифискальные потребности со стороны банковского сектора и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) будут незначительными, а НАК "Нафтогаз" не будет нуждаться в поддержке из бюджета в связи с приведением тарифов ЖКХ к экономически обоснованным уровням", - говорится в сообщении.

НБУ прогнозирует рост сводного дефицита госбюджета в 2017 году с 54,7 млрд грн до 78,7 млрд грн, или с 2,3% ВВП до 2,9% ВВП, а более широкий дефицит сектора общего государственного управления - с 55 млрд грн до 81 млрд грн, или с 2,3% ВВП до 3% ВВП.

По оценкам Нацбанка, в 2018 году эти дефициты могут сократиться, соответственно, до 2,8% ВВП и 2,9% ВВП.

Как сообщил 2 февраля Минфин, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2016 году увеличился на 8,3%, или на $5,46 млрд, - до $70,97 млрд.

"Основной причиной является финансирование госбюджета за счет госзаимствований, капитализация ПриватБанка (Днепр) и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), девальвация национальной валюты почти с 24,00 грн/$1 до около 27,19 грн/$1", - пояснило министерство.

С учетом предварительной оценки Нацбанком номинального ВВП Украины в 2016 году в 2,358 трлн грн, за прошлый год госдолг вырос с 79,0% ВВП до 81,8% ВВП.

Согласно обнародованным данным, суммарный внешний долг страны на конец 2016 года составлял $45,6 млрд, что на 5%, или $2,16 млрд, превышает показатель годичной давности. В то же время его доля в общем объеме госдолга уменьшилась с 66,3% до 64,3%.

Закон о госбюджете-2017 установил предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 716,63 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,37 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.

