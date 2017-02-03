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Минэкономразвития оценивает рост ВВП Украины в 2016г в 2%
11:34 03.02.2017 |
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2016 году составил, ориентировочно, 2%, такую оценку обнародовало Министерство экономического развития и торговли в пятницу.
"Экономика Украины на протяжении 2016 года демонстрировала признаки постепенного преодоления негативных последствий длительного кризиса, закрепления макроэкономической стабильности и восстановления экономического роста", - отмечает ведомство.
Согласно его расчетам, сводный индекс производства (СИП) в минувшем году вырос на 4,1% после падения на 6,1% в 2015 году.
МЭРТ отмечает, что в отличие от предыдущих лет источниками роста преимущественно выступали внутренние факторы - инвестиционный и потребительский спрос, тогда как ситуация на внешних рынках улучшилась лишь в конце года.
"В целом в 2017 году прогнозируется дальнейшее закрепление позитивных признаков, полученных в 2016 году. Так, в первом квартале 2017 года (в расчете к соответствующему периоду 2016 года) ожидается умеренный рост СИП", - говорится в сообщении без указания конкретных цифр.
МЭРТ ожидает, что основными факторами роста станут повышение минимальной зарплаты, улучшение ситуации на внешних рынках.
Как сообщалось, ранее Нацбанк оценил рост ВВП Украины в 2016 году в 1,8% и повысил прогноз на 2017 год до 2,8% с 2,5%, снизив его на 2018 год до 3% с 3,5%.
ВВП Украины в 2015 году упало на 9,9%, годом ранее - на 6,6%.
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