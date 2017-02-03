Финансовые новости
- |
- 03.02.17
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Минфин оценивает выплаты по долгу в 240,9 млрд гривен в 2017
11:27 03.02.2017 |
Министерство финансов оценивает выплаты по долгу в 240,9 млрд гривен в 2017 году.
Об этом говорится в программе управления госдолгом на 2017 год на сайте министерства, передают Українські Новини.
Общие выплаты Украины по государственному долгу в 2017 году оцениваются в 240,897 млрд гривен, из которых 30%, или 72,199 млрд гривен составляют выплаты по внешнему долгу.
70% ,или 168,698 млрд гривен, составят выплаты по внутреннему долгу.
В 2017 году объем платежей по погашению государственного долга составляет 129 559 млн гривен, из которых 98 621 млн гривен, или 76,1% составляют обязательства по внутреннему долгу, а 30 938 млн гривен, или 23,9% - обязательства по внешнему долгу, из которых: погашение обязательств перед МВФ - 16 836 млн гривен, перед МБРР - 7 304 млн гривен, перед ЕБРР - 3 251 млн гривен.
Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2017 год прогнозируется в сумме 111 338 млн гривен.
Наибольшие по объемам платежи по погашению государственного долга в 2017 году предусмотрено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2013 года в сумме 29 068 млн гривен, ОВГЗ 2016 года в сумме 24 702 млн гривен, ОВГЗ 2014 и 2012 в сумме 10 935 млн гривен и 9 212 млн гривен в соответствии.
Наибольший удельный вес в обслуживании государственного внутреннего долга в течение 2017 будут выплаты по ОВГЗ 2014 года в сумме 23 641 млн гривен и ОВГЗ 2016 года в сумме 12 204 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре вырос на 5,08%, или на 3,43 млрд долларов до 70,97 млрд долларов (по состоянию на 31 декабря).
Государственный и гарантированный государством долг на конец декабря составил 1 929,76 млрд гривен, или 70,97 млрд долларов против 1 728,88 млрд гривен, или 67,54 млрд долларов месяцем ранее (по состоянию на 1 января - 65,506 млрд долларов, или 1 572,180 млрд гривен).
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 декабря составил 1 650,83 млрд гривен (60,71 млрд долларов) против 1 464,55 млрд гривен месяцем ранее (по состоянию на 1 января - 1 334,3 млрд гривен).
При том прямой внешний долг за месяц сократился на 0,11%, или на 0,04 млрд долларов до 36,05 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 24,03% до 670,65 млрд гривен.
Гарантированный государством долг на 31 декабря 2016 года составил 278,93 млрд гривен, или 10,26 млрд долларов.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Минэкономразвития оценивает рост ВВП Украины в 2016г в 2%
Сводный индекс производства в минувшем году вырос на 4,1% после падения на 6,1% в 2015 году. В отличие от предыдущих лет источниками роста преимущественно выступали внутренние факторы - инвестиционный и потребительский спрос, тогда как ситуация на внешних рынках улучшилась лишь в конце года.
|Минфин оценивает выплаты по долгу в 240,9 млрд гривен в 2017
|Генпрокуратура задержала директора департамента платежных систем НБУ при получении взятки
Руководитель департамента платежных систем НБУ разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от директора одного из ООО взятки в размере 35 тыс. долларов в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис".
|Госдолг Украины в 2016г вырос на 8,3% в долларовом выражении - Минфин
"Основной причиной является финансирование госбюджета за счет госзаимствований, капитализация ПриватБанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), девальвация национальной валюты с около 24,00 грн/$1 до около 27,19 грн/$1", - поясняет Минфин.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На межбанке растет количество покупателей валюты, но пока не сильно
|Зачем Путин пугает Асада старой смертью
|Почему наша оппозиция ненавидит Путина меньше, чем украинскую власть
|Операция "Авдеевка". Адресат новой информационно-террористической кампании один - Дональд Трамп
С помощью официальных заявлений, подкрепленных пропагандисткой ложью, создается иллюзия, что в некой дикой стране вооруженные до зубов варвары третий год делят власть. Мол, все это последствия непродуманной политики администрации Обамы и нежелание идти на переговоры с Россией - гарантом мира и стабильности в регионе.
|Гонтарева считает, что крупных банкротств банков на рынке больше не будет
"У нас 40 банков по активам составляли 97% всей системы. Из первой двадцатки вы уже видели, кто не выжил. Вторая двадцатка сдала тест 1 января 2017 года. Ушли Платинум и Фортуна-Банк. Остались банки, которые составляют 3% от активов системы", - сказала глава НБУ.
|Приватбанк после формирования резервов оценивает убытки в 135 млрд гривен
Это интересно
|Google решила отнять у россиянина домен ɢoogle.com
|Новая "пятерка" BMW стала универсалом
В базовое оснащение универсала входит задняя пневмодвеска с автоматической регулировкой высоты. При этом для модели доступны также адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и спортивная M-подвеска с уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом.
|McLaren и BMW разработают совместные двигатели
|Jaguar Land Rover познакомит с автомобилями с помощью виртуальной реальности
|Razer купила разработчика "облачного" смартфона Nextbit
|Экс-сотрудник добывал биткоины на серверах ФРС США
|Смартфон Kyocera Rafre, лишенный разговорного динамика, можно мыть с мылом