Министерство финансов оценивает выплаты по долгу в 240,9 млрд гривен в 2017 году.

Об этом говорится в программе управления госдолгом на 2017 год на сайте министерства, передают Українські Новини.

Общие выплаты Украины по государственному долгу в 2017 году оцениваются в 240,897 млрд гривен, из которых 30%, или 72,199 млрд гривен составляют выплаты по внешнему долгу.

70% ,или 168,698 млрд гривен, составят выплаты по внутреннему долгу.

В 2017 году объем платежей по погашению государственного долга составляет 129 559 млн гривен, из которых 98 621 млн гривен, или 76,1% составляют обязательства по внутреннему долгу, а 30 938 млн гривен, или 23,9% - обязательства по внешнему долгу, из которых: погашение обязательств перед МВФ - 16 836 млн гривен, перед МБРР - 7 304 млн гривен, перед ЕБРР - 3 251 млн гривен.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2017 год прогнозируется в сумме 111 338 млн гривен.

Наибольшие по объемам платежи по погашению государственного долга в 2017 году предусмотрено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2013 года в сумме 29 068 млн гривен, ОВГЗ 2016 года в сумме 24 702 млн гривен, ОВГЗ 2014 и 2012 в сумме 10 935 млн гривен и 9 212 млн гривен в соответствии.

Наибольший удельный вес в обслуживании государственного внутреннего долга в течение 2017 будут выплаты по ОВГЗ 2014 года в сумме 23 641 млн гривен и ОВГЗ 2016 года в сумме 12 204 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре вырос на 5,08%, или на 3,43 млрд долларов до 70,97 млрд долларов (по состоянию на 31 декабря).

Государственный и гарантированный государством долг на конец декабря составил 1 929,76 млрд гривен, или 70,97 млрд долларов против 1 728,88 млрд гривен, или 67,54 млрд долларов месяцем ранее (по состоянию на 1 января - 65,506 млрд долларов, или 1 572,180 млрд гривен).

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 декабря составил 1 650,83 млрд гривен (60,71 млрд долларов) против 1 464,55 млрд гривен месяцем ранее (по состоянию на 1 января - 1 334,3 млрд гривен).

При том прямой внешний долг за месяц сократился на 0,11%, или на 0,04 млрд долларов до 36,05 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 24,03% до 670,65 млрд гривен.

Гарантированный государством долг на 31 декабря 2016 года составил 278,93 млрд гривен, или 10,26 млрд долларов.