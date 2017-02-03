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Генпрокуратура задержала директора департамента платежных систем НБУ при получении взятки
10:44 03.02.2017 |
Генеральная прокуратура задержала директора департамента платежных систем Национального банка при получении взятки в размере 25 тыс. долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ, передают Українські Новини.
Директором департамента платежных систем и инновационного развития НБУ является Сергей Шацкий.
На данный момент Українським Новинам не подтвердили, является ли Шацкий задержанным.
По данным ГПУ, 2 февраля при получении последней части взятки в размере 25 тыс. долларов задержан директор одного из департаментов Национального банка и 3 его сообщников, которые выступали в роли посредников.
Одно из указанных лиц является гражданином Азербайджана, о чем письмом сообщено в посольство республики Азербайджан в Украине.
Руководитель департамента платежных систем НБУ разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из ООО взятки в размере 35 тыс. долларов в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис".
Данная система была зарегистрирована 24 января.
Расчетным банком "Платисервис" является Аккордбанк.
Задержанному представителю НБУ сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении) Уголовного кодекса.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк зарегистрировал платежную систему "Платисервис".
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