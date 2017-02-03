Генеральная прокуратура задержала директора департамента платежных систем Национального банка при получении взятки в размере 25 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ, передают Українські Новини.

Директором департамента платежных систем и инновационного развития НБУ является Сергей Шацкий.

На данный момент Українським Новинам не подтвердили, является ли Шацкий задержанным.

По данным ГПУ, 2 февраля при получении последней части взятки в размере 25 тыс. долларов задержан директор одного из департаментов Национального банка и 3 его сообщников, которые выступали в роли посредников.

Одно из указанных лиц является гражданином Азербайджана, о чем письмом сообщено в посольство республики Азербайджан в Украине.

Руководитель департамента платежных систем НБУ разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из ООО взятки в размере 35 тыс. долларов в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис".

Данная система была зарегистрирована 24 января.

Расчетным банком "Платисервис" является Аккордбанк.

Задержанному представителю НБУ сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении) Уголовного кодекса.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк зарегистрировал платежную систему "Платисервис".