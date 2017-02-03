Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в 2016 году увеличился на 8,3%, или на $5,46 млрд - до $70,97 млрд, сообщило Министерства финансов на своем сайте в четверг.

"Основной причиной является финансирование госбюджета за счет госзаимствований, капитализация ПриватБанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), девальвация национальной валюты с около 24,00 грн/$1 до около 27,19 грн/$1", - поясняет Минфин.

В частности, в декабре, когда правительство в последние дни месяца выпустило облигации внутреннего госзайма на 107 млрд грн для капитализации ПриватБанка и на 7,94 млрд грн для финансирования ФГВФЛ, госдолг вырос на 5,1%, или на $3,43 млрд.

Минфин уточняет, что в гривневом выражении госдолг за минувший год увеличился на 357,58 млрд грн, или на 22,7% - до 1 трлн 929,76 млрд грн.

С учетом предварительной оценки Нацбанком номинального ВВП Украины в 2016 году в 2,358 трлн грн, за минувший год госдолг вырос с 79,0% ВВП до 81,8% ВВП.

Согласно обнародованным данным, суммарный внешний долг страны на конец прошлого года составлял $45,6 млрд, что на 5%, или $2,16 млрд превышает показатель годичной давности. В то же время его доля в общем объеме госдолга уменьшилась с 66,3% до 64,3%.

Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 установил предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 716,63 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,37 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.

Госдолг Украины ($ млрд):

31.12.15 30.11.16 31.12.16 Изм. за дек., % Изм. за дек., $ млрд Изм. за год, % Изм. за год, $ млрд общий прямой и гарантированный долг 65.51 67.54 70.97 5.1 3.43 8.3 5.46 прямой долг 55.59 57.21 60.71 6.1 3.50 9.2 5.12 внутренний 21.17 21.12 24.66 16.8 3.54 16.5 3.49 внешний 34.43 36.09 36.05 -0.1 -0.04 4.7 1.62 гарантированный долг 9.91 10.33 10.26 -0.7 -0.07 3.5 0.35 внутренний 0.89 0.76 0.70 -7.9 -0.06 -21.3 -0.19 внешний 9.02 9.57 9.56 -0.1 -0.01 6.0 0.54

Данные: Минфин