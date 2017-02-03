После раскачки межбанка 2 февраля экспортеры приземлили курс доллара почти в том же коридоре, что и днем ранее - 26,95-26,98 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский (вчера рынок закрылся в рамках 26,93-26,98 грн./$).

С утра валюты хватало не всем, потому цены на нее уходили вверх, но после обеда произошел курсовой откат. Он мог бы быть и существеннее, но Нацбанк снова покупал валюту - третий день подряд.

"После открытия безналичных торгов на уровнях 27,05-27,10 грн./$ котировки под давлением продавцов начали снижение. К обеду курс снизился к диапазону 26,97-27,0 грн./$. Во второй половине торгового дня профицит валюты сохранялся, в связи с чем гривна смогла укрепиться до 26,90-26,95 грн./$. Появление на рынке Нацбанка с покупкой доллара в форме "запроса наилучшего курса" приостановило снижение курса. К завершению межбанковских торгов котировки скорректировались к уровням 26,95-26,98 грн./$", - конкретизировал Верхградский.

По итогам дня межбанк выровнялся. "Спрос и предложение были сбалансированы", - подтвердил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Заметно подросли объемы торгов: со вчерашних $174,8 млн. до $220,34 млн.

Растет количество покупателей валюты, но пока не сильно. Банкиры говорят, что уже традиционная активная скупка доллара под репатриацию дивидендов еще не началась. Компании раскачиваются.

"Несмотря на то, что Госказначейство возобновило выплаты по НДС, как видно из динамики торгов, эти средства все еще не оказывают давления на межбанк. Постигаемые объемы валютной выручки сейчас достаточны для того, чтобы удерживать равновесие между покупкой и продажей", - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Но финансисты рассчитывают, что покупатели валюты достаточно скоро активизируются.

"Компании к сегодняшним торгам еще не успели полностью распланировать способы использования полученных средств. Поэтому рынок сегодня не ощутил активизации спроса на валюту. Можем предположить, что последствия поступления дополнительной гривневой ликвидности в систему межбанк может ощутить уже завтра или в ближайшие дни", - спрогнозировал Станислав Верхградский.

Верхградский ждет 3 февраля открытия межбанковских торгов в рамках 27,00-27,10 грн./$, и ровно такой же прогноз выдал Олег Куринной.

При этом финансисты держат в уме риск валютного дефицита.

"На наш взгляд, на первый план выходит возмещение НДС, которое может отразиться на межбанке дефицитом валюты", - сказал Верхградский.

В тоже время Олег Куринной пообещал небольшую раскачку курса: "Покупка валюты под репатриацию дивидендов способна вызвать небольшие колебания, но они будут некритичными по причине достаточных объемов валюты, поступающей от агропроизводителей-экспортеров".

Наличный же рынок по-прежнему продолжит ориентироваться на межбанк.

"3 февраля наличный доллар в течение дня был стабилен и торговался в диапазоне 27,55-27,65 грн./$", - уточнил Станислав Верхградский.