Члены партии Юлии Тимошенко скоро договорятся до того, что именно Киев, а не Кремль виноват в том, что идет война на Донбассе.

Пока Юлия Тимошенко поехала в Соединенные Штаты Америки, чтобы вместе с еще сотней коллег из других стран третьего мира принять участие в обеде с Дональдом Трампом, ее депутаты решили высказаться об Авдеевке. Ожидаемо, представители "Батькивщины" выкрутили эту тему в лучших традициях популистской демагогии своей патронессы. Мол, во всем виновата власть. Причем, не русская, а наша ...

Первым произнес свое заявление Игорь Луценко, который свел все к тому, что надо провести внеочередную сессию ВР, где послушать план правительства "по перестройке отношений с врагами и союзниками, для нахождения формата, который обеспечит деоккупации и мир". Depo.ua уже писал о том, что подобная инициатива кажется абсурдной: какой может быть план, если агрессор идет в наступление? Сдаться?

Чуть позже почти аналогичное заявление произнес глава "молодежки", нардеп Иван Крулько, который тоже выступил за проведение сессии. "Это был бы очень сильный сигнал для мира и демонстрация серьезного отношения Украины к тому, что происходит на ее территории, а именно в Авдеевке", - пояснил Крулько. Зачем для этого заседания ВР, если сейчас активно работают наши дипломаты - не очень понятно.

Также Крулько заявил о необходимости свертывания Минского процесса. По его мнению, сейчас решающим для Украины является изменение формата переговоров и добавления к переговорному процессу гарантов по Будапештскому меморандуму - США и Великобритании.

То, что этот тезис - из партийного "темника", стало понятно после аналогичного заявления на одном из эфиров другого нардепа от "Батькивщины" Сергея Евтушка. "Фракция" Батькивщина "и лидер Юлия Тимошенко неоднократно заявляли, что Украина должна настаивать на том, чтобы в переговорах участвовали все страны, которые подписывали Будапештский Меморандум и обязывались гарантировать целостность и безопасность нашего государства - США, Великобритания и Россия. Только так мы сможем поставить точку в этой войне - вмешательстве России как агрессора на территорию суверенного государства Украина ", - подытожил Евтушок. Впрочем, как организовать подобное изменение формата, нардеп от "Батькивщины" не объяснил.

Собственно, "тимошенковцы" не первые придумали подобную "гениальную" идею. Еще полтора года назад с аналогичными заявления выступал "радикал" Олег Ляшко. К сожалению, о том, что "Будапештский" формат нереальный, стало понятно еще в 2014 году. Путин наотрез отказался проводить такие встречи. И позиция Москвы остается такой и сейчас. Исходя из этого, кроме популизма и желании хоть как-то покритиковать власть, в заявлениях представителей "Батькивщины" найти что-то еще, очень сложно.

Кстати, на том же эфире Евтушок раскритиковал наших дипломатов в бездействии, заявив, что Украина может применить все возможные дипломатические инструменты и показать миру правду. "Чтобы не дать Путину ни единого шанса, мы должны рассказывать о том, что происходит в Украине на всех возможных международных площадках", - заявил парламентарий, отметив, что считает позицию Украины на международной арене сегодня недостаточно прочной.

Евтушок говорит так, будто власть уже не сделала ряд эффективных шагов в этом направлении. Стоит напомнить, что министр иностранных дел Павел Климкин в первый же день резкой активизации боев сообщил об инициировании проведения экстренного заседания Совбеза ООН из-за ситуации в Авдеевке. Также наши дипломаты отработали этот вопрос в ОБСЕ. В то же время почему-то никто не слышит заявлений Тимошенко в США об Авдеевке. Зная медиа-таланты лидера "Батькивщины", при желании, она может устроить такую ​​кампанию, из Вашингтона слышно будет ...

Можно прогнозировать, что на следующей неделе Верховную Раду накроет волна популизма вокруг темы войны. Представители "Батькивщины" и других оппозиционных сил снова начнут крутить пластинку о том, кто виноват, и что делать. Мол, надо было провести внеочередное заседание парламента, и тогда все в Авдеевке было бы хорошо