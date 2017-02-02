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Россия вернула пункты пропуска на границе с Белоруссией
19:44 01.02.2017 |
В 2010 г. пункты пропуска на границе Россия - Белоруссия были убраны согласно договору о Таможенном союзе.
Теперь пограничные зоны устанавливаются для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ", говорится в документах.
В соответствии с приказами главы ФСБ региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской областях должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января подписал указ о введении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. При этом было установлено, что указ вступит в силу через месяц после официального опубликования. "Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства", - сообщила тогда пресс-служба белорусского президента.
По ее информации, в первую очередь это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Белоруссии и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии.
В Кремле назвали внутренним делом Минска введение Белоруссией безвизового режима для стран Евросоюза и ряда других зарубежных государств, отметив, что с Москвой этот шаг согласовывался. "Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии", - сказал журналистам 10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя публикации СМИ на эту тему, президент Белоруссии заверил, что "отмена виз не означает отмены пограничного контроля - как он был, так и есть". "Тебя обязательно проверят, кто ты такой, точно так, как в России, - паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек - проходи, пять дней живи в Беларуси. Нет - компьютер сразу укажет", - сказал Лукашенко ("Интерфакс").
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