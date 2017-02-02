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Стороны конфликта на Донбассе договорились обменяться списками пленных, идет их верификация - Сайдик
18:22 01.02.2017 |
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась на встрече в Минске об обмене списками пленных, заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"В гуманитарной сфере важным положительным моментом является обмен поименными списками пленных. В настоящее время списки верифицируются сторонами", - сказал он по итогам заседания ТКГ в среду.
Также М.Сайдик сообщил, что контактная группа обсудила механизм, предусматривающий возможность для пленных остаться на контролируемой правительством территории после освобождения.
"Речь шла также о лицах, которые после освобождения хотели бы остаться на территориях, подконтрольных правительству Украины. Это значит, что необходимо найти механизм, который помог бы обеспечить намерения посредством участия третьей стороны или институции", - сказал он.
М.Сайдик также отметил, что такая институция должна быть уполномочена на возвращение документов и личных вещей этих лиц.
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