Юрий Вишневский, Деловая столица

Хозяин Кремля сейчас преследует несколько целей. Нет нужды гадать, какие из них более, а какие - менее приоритетны. Ему нужны все сразу, в любом порядке.

Создать casus belli

Путину совершенно не важна международная реакция. Ему важно для внутреннего (российского) употребления создать casus belli - повод для войны. А для этого нужно именно обострение на фронте, причем достаточно серьезное, чтобы его не могли не заметить мировые СМИ.

Теперь, когда такое обострение налицо, должен быть следующий шаг - полуультимативный призыв России к Украине. Такой шаг уже готовится Советом Федерации - верхней палатой парламента РФ. Глава ее комитета по международным делам Константин Косачев заявил на пленарном заседании утром 1 февраля: "Предлагаю принять обращение палаты к Верховной Раде с призывом прекратить агрессию в Донбассе и соблюдать минские соглашения". Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу.

Содержание обращения Косачев уже фактически сформулировал. По его словам, за последние три дня в Донбассе наблюдается резкое обострение ситуации, вызванное агрессией и провокацией украинских властей. "Украинские военные ведут прицельный обстрел из тяжелых орудий, в результате чего гибнут мирные жители", - поведал сенатор и заключил, что украинские власти делают все возможное для срыва минских соглашений.

Обращение Совфеда к украинскому парламенту будет полуультимативным в том смысле, что в США, Европе и международных организациях не увидят в нем никакого ультиматума, зато россияне-телезрители будут считать, что это последнее предупреждение, после которого можно начинать большую войну. В российских СМИ уже поднята информационная волна: "Украина должна быть поставлена на место".

А первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предложил использовать "такой рычаг прекращения войны или, по крайней мере, урегулирования ситуации: признание Донецкой и Луганской народных республик со стороны России, выстраивание с ними двухсторонних отношений". Не исключено, что это будет следующим шагом Кремля.

Однако не факт, что Путин, создав casus belli, непременно им воспользуется. Ему нужно показать Украине и всему миру, что ситуация полностью в его руках и только от него зависит, как она будет развиваться дальше.

Продемонстрировать безнаказанность

Путин подгадал удачный момент. Дональд Трамп еще не полностью вошел в курс дела, не совсем освоился в роли президента США. Поэтому он не готов как-либо вмешиваться. Кстати, Путин тут рассчитывает еще и создать видимость, будто все происходит с "молчаливого одобрения" Трампа. Пользуясь моментом, Путин демонстрирует: он может делать все, что захочет, при этом никто и никак не может его наказать. Украина даже ответить никак не может.

Спровоцировать на горячую месть

На самом деле Украина способна ответить, и Путин это знает. Он начал эскалацию военных действий, чтобы Украина ее продолжила. А если не продолжит - вот и доказательство, что Украина даже ответить никак не может.

Нанести максимальный ущерб Украине

Совершенно не случайно объектом нападения выбрана Авдеевка. Жертвы среди мирного населения и гуманитарная катастрофа в этом городе - для Путина сущая ерунда. Ему нужен гораздо больший эффект.

"ДС" уже рассказала, что остановка Авдеевского КХЗ грозит потерей половины мощностей метзаводов Рината Ахметова. Без кокса из Авдеевки будут пробуксовывать вплоть до остановки меткомбинат им. Ильича и "Азовсталь" в Мариуполе, "Запорожсталь" и Енакиевский металлургический завод. Такое падение производства в металлургическом комплексе грозит обернуться потерей минимум $2 млрд валютной выручки за год. Следствием станет быстрый обвал украинской гривны, также как и резкое сокращение налоговых поступлений в украинский госбюджет. Кризис у металлургов вызовет кризис по всей цепочке потребителей. По сути, Путин добивается скорейшего коллапса всей украинской экономики и бюджетной сферы. А ведь впереди еще два-три месяца мороза и холодов. Плюс социальная напряженность в Мариуполе и Запорожье, которые завязаны на металлургические предприятия.

Деморализовать и вызвать панику

Паника украинцев - это то, на что рассчитывает Путин прямо сейчас. И это то, что уже разгоняется во многих украинских СМИ.

Чем больше паники - тем выше вероятность внутренних конфликтов и импульсивных решений.

Но раз Путин все это затеял - значит, у него очень сильно пригорает. Он очень сильно спешит, ему очень нужно изменить ситуацию в свою пользу.

Это у него все плохо, а не у нас. У нас очень многое плохо, гибнут воины, беда в Авдеевке. Но у нас - не все плохо. А у него плохо все. Он нутром ощущает свой приближающийся конец.

Потому он и блефует.

А месть - будет. Холодная.