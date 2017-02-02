Финансовые новости
- |
- 02.02.17
- |
- 02:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Чего добивается Путин в Авдеевке
16:16 01.02.2017 |
Хозяин Кремля сейчас преследует несколько целей. Нет нужды гадать, какие из них более, а какие - менее приоритетны. Ему нужны все сразу, в любом порядке.
Создать casus belli
Путину совершенно не важна международная реакция. Ему важно для внутреннего (российского) употребления создать casus belli - повод для войны. А для этого нужно именно обострение на фронте, причем достаточно серьезное, чтобы его не могли не заметить мировые СМИ.
Теперь, когда такое обострение налицо, должен быть следующий шаг - полуультимативный призыв России к Украине. Такой шаг уже готовится Советом Федерации - верхней палатой парламента РФ. Глава ее комитета по международным делам Константин Косачев заявил на пленарном заседании утром 1 февраля: "Предлагаю принять обращение палаты к Верховной Раде с призывом прекратить агрессию в Донбассе и соблюдать минские соглашения". Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу.
Содержание обращения Косачев уже фактически сформулировал. По его словам, за последние три дня в Донбассе наблюдается резкое обострение ситуации, вызванное агрессией и провокацией украинских властей. "Украинские военные ведут прицельный обстрел из тяжелых орудий, в результате чего гибнут мирные жители", - поведал сенатор и заключил, что украинские власти делают все возможное для срыва минских соглашений.
Обращение Совфеда к украинскому парламенту будет полуультимативным в том смысле, что в США, Европе и международных организациях не увидят в нем никакого ультиматума, зато россияне-телезрители будут считать, что это последнее предупреждение, после которого можно начинать большую войну. В российских СМИ уже поднята информационная волна: "Украина должна быть поставлена на место".
А первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предложил использовать "такой рычаг прекращения войны или, по крайней мере, урегулирования ситуации: признание Донецкой и Луганской народных республик со стороны России, выстраивание с ними двухсторонних отношений". Не исключено, что это будет следующим шагом Кремля.
Однако не факт, что Путин, создав casus belli, непременно им воспользуется. Ему нужно показать Украине и всему миру, что ситуация полностью в его руках и только от него зависит, как она будет развиваться дальше.
Продемонстрировать безнаказанность
Путин подгадал удачный момент. Дональд Трамп еще не полностью вошел в курс дела, не совсем освоился в роли президента США. Поэтому он не готов как-либо вмешиваться. Кстати, Путин тут рассчитывает еще и создать видимость, будто все происходит с "молчаливого одобрения" Трампа. Пользуясь моментом, Путин демонстрирует: он может делать все, что захочет, при этом никто и никак не может его наказать. Украина даже ответить никак не может.
Спровоцировать на горячую месть
На самом деле Украина способна ответить, и Путин это знает. Он начал эскалацию военных действий, чтобы Украина ее продолжила. А если не продолжит - вот и доказательство, что Украина даже ответить никак не может.
Нанести максимальный ущерб Украине
Совершенно не случайно объектом нападения выбрана Авдеевка. Жертвы среди мирного населения и гуманитарная катастрофа в этом городе - для Путина сущая ерунда. Ему нужен гораздо больший эффект.
"ДС" уже рассказала, что остановка Авдеевского КХЗ грозит потерей половины мощностей метзаводов Рината Ахметова. Без кокса из Авдеевки будут пробуксовывать вплоть до остановки меткомбинат им. Ильича и "Азовсталь" в Мариуполе, "Запорожсталь" и Енакиевский металлургический завод. Такое падение производства в металлургическом комплексе грозит обернуться потерей минимум $2 млрд валютной выручки за год. Следствием станет быстрый обвал украинской гривны, также как и резкое сокращение налоговых поступлений в украинский госбюджет. Кризис у металлургов вызовет кризис по всей цепочке потребителей. По сути, Путин добивается скорейшего коллапса всей украинской экономики и бюджетной сферы. А ведь впереди еще два-три месяца мороза и холодов. Плюс социальная напряженность в Мариуполе и Запорожье, которые завязаны на металлургические предприятия.
Деморализовать и вызвать панику
Паника украинцев - это то, на что рассчитывает Путин прямо сейчас. И это то, что уже разгоняется во многих украинских СМИ.
Чем больше паники - тем выше вероятность внутренних конфликтов и импульсивных решений.
Но раз Путин все это затеял - значит, у него очень сильно пригорает. Он очень сильно спешит, ему очень нужно изменить ситуацию в свою пользу.
Это у него все плохо, а не у нас. У нас очень многое плохо, гибнут воины, беда в Авдеевке. Но у нас - не все плохо. А у него плохо все. Он нутром ощущает свой приближающийся конец.
Потому он и блефует.
А месть - будет. Холодная.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия вернула пункты пропуска на границе с Белоруссией
|Стороны конфликта на Донбассе договорились обменяться списками пленных, идет их верификация - Сайдик
|МВФ требует повышения до 25 лет минимального страхового стажа для получения пенсии - Рева
|Чего добивается Путин в Авдеевке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банкиры ожидают оживление корпоративного кредитования впервые с конца 2015
|Переговоры с МВФ: в Украине отложили старт земельной реформы
Сроки проведения земельной реформы в Украине, которая предполагает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения в переговорах с Международным валютным фондом, перенесены с марта на май 2017 года. Об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
|Авдеевская мозоль. Путина взбесило, что Порошенко ездил в Берлин без него
|Кто из политиков забыл об Авдеевке
|Директор Авдеевского коксохима: если завод остановится при такой низкой температуре, то перестанет существовать
|Проверка на вшивость. Авдеевку берут в заложники в ответ на ползучее наступление ВСУ
|"Брат" у ворот. Почему патриоты мешают Лукашенко бороться с Москвой
Это интересно
|В Лондоне увеличат стоимость парковки дизельных машин
|Credit Suisse может выплатить $150 млн компенсаций за растрату денег клиентов из Турции
|Amazon выходит на рынок морских грузоперевозок
|В Тихом океане вскоре может появиться первый в мире плавучий город
|Apple присоединилась к Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft в создании искусственного интеллекта
В рамках Partnership on AI, компании будут делиться опытом в направлении развития технологий искусственного интеллекта, сделают более доступными научные труды, связанные с данной темой, и так далее. Но ни о какой совместной работе над новым ИИ речи не идёт.
|Отель Romantik Seehotel Jaegerwirt заплатил хакерам за разблокировку дверей в номера постояльцев
|VW обогнал Toyota по числу проданных автомобилей