Банкиры ожидают оживление корпоративного кредитования впервые с конца 2015 года.

Об этом говорится в аналитическом отчете "Опрос об условиях кредитования", обнародованном Национальным банком, передают Українські Новини.

В опросе, проведенном с 21 декабря 2016 года по 16 января 2017 года, приняли участие кредитные менеджеры 64 банков (доля этих банков в общем объеме активов банковской системы составляет 99%).

В опросе речь идет о результатах 4-го квартала прошлого года и ожиданий на 1-й квартал этого года.

Доля банков, прогнозирующих, что портфель корпоративных кредитов вырастет в течение следующих 12 месяцев, увеличилась до 71% по сравнению с 38% в предыдущем отчете.

Объем депозитов также должен вырасти: этого ожидают 80% респондентов.

Высоки ожидания притока корпоративных депозитов (76% опрошенных).

Уже полтора года банки в целом положительно настроены относительно качества кредитного портфеля, как в корпоративном сегменте, так и домохозяйств.

На его улучшение надеются 49% и 63% опрошенных соответственно.

Спрос на корпоративные кредиты продолжил увеличиваться в 4-м квартале.

Об этом заявили 34% банкиров.

Он повысился на все виды кредитов, кроме долгосрочных и валютных.

Главные факторы - снижение процентных ставок и высокие потребности предприятий в оборотном капитале.

Отмечается, что рос спрос на кредиты и со стороны домохозяйств в основном благодаря снижению процентных ставок, росту потребительской уверенности и сбережений.

Банки ожидают дальнейшего роста спроса на гривневые кредиты в 1-м квартале 2017 как среди компаний, так и населения.

Уровень одобрения заявок на кредиты соответствует спросу.

Это касается как корпоративных кредитов, кроме долгосрочных и валютных, так и кредитов домохозяйствам, особенно ипотечных.

Как сообщали Українські Новини, в конце января текущего года Национальный банк заявил, что не ожидает возобновления валютного кредитования.

Также регулятор выразил обеспокоенность процентной политикой государственных банков.