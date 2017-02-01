Финансовые новости
- |
- 01.02.17
- |
- 09:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Банкиры ожидают оживление корпоративного кредитования впервые с конца 2015
Банкиры ожидают оживление корпоративного кредитования впервые с конца 2015 года.
Об этом говорится в аналитическом отчете "Опрос об условиях кредитования", обнародованном Национальным банком, передают Українські Новини.
В опросе, проведенном с 21 декабря 2016 года по 16 января 2017 года, приняли участие кредитные менеджеры 64 банков (доля этих банков в общем объеме активов банковской системы составляет 99%).
В опросе речь идет о результатах 4-го квартала прошлого года и ожиданий на 1-й квартал этого года.
Доля банков, прогнозирующих, что портфель корпоративных кредитов вырастет в течение следующих 12 месяцев, увеличилась до 71% по сравнению с 38% в предыдущем отчете.
Объем депозитов также должен вырасти: этого ожидают 80% респондентов.
Высоки ожидания притока корпоративных депозитов (76% опрошенных).
Уже полтора года банки в целом положительно настроены относительно качества кредитного портфеля, как в корпоративном сегменте, так и домохозяйств.
На его улучшение надеются 49% и 63% опрошенных соответственно.
Спрос на корпоративные кредиты продолжил увеличиваться в 4-м квартале.
Об этом заявили 34% банкиров.
Он повысился на все виды кредитов, кроме долгосрочных и валютных.
Главные факторы - снижение процентных ставок и высокие потребности предприятий в оборотном капитале.
Отмечается, что рос спрос на кредиты и со стороны домохозяйств в основном благодаря снижению процентных ставок, росту потребительской уверенности и сбережений.
Банки ожидают дальнейшего роста спроса на гривневые кредиты в 1-м квартале 2017 как среди компаний, так и населения.
Уровень одобрения заявок на кредиты соответствует спросу.
Это касается как корпоративных кредитов, кроме долгосрочных и валютных, так и кредитов домохозяйствам, особенно ипотечных.
Как сообщали Українські Новини, в конце января текущего года Национальный банк заявил, что не ожидает возобновления валютного кредитования.
Также регулятор выразил обеспокоенность процентной политикой государственных банков.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Переговоры с МВФ: в Украине отложили старт земельной реформы
Сроки проведения земельной реформы в Украине, которая предполагает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения в переговорах с Международным валютным фондом, перенесены с марта на май 2017 года. Об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
|Авдеевская мозоль. Путина взбесило, что Порошенко ездил в Берлин без него
|Кто из политиков забыл об Авдеевке
|Директор Авдеевского коксохима: если завод остановится при такой низкой температуре, то перестанет существовать
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Брат" у ворот. Почему патриоты мешают Лукашенко бороться с Москвой
|Начнет ли Америка торговую войну с Китаем?
|Профицит платежного баланса Украины в 2016г возрос в 1,6 раза
По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена стремительным ростом в 2016 году - в 7,9 раза, до $4,618 млрд - чистых поступлений капитала по финансовому счету (чистые заимствования), что позволило компенсировать возросший в 17,8 раза - до $3,364 млрд дефицит текущего счета платежного баланса.
|ФГВФЛ предлагает лишать гарантий вкладчиков рисковых банков
|Госфинмониторинг нашел каналы финансирования боевиков на 4 миллиарда гривень
|Украина в 2016 году экспортировала военной продукции на $750 миллионов
|Трамп обсудил с Путиным борьбу с ИГ и ситуацию в Сирии
Это интересно
|В Тихом океане вскоре может появиться первый в мире плавучий город
|Apple присоединилась к Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft в создании искусственного интеллекта
В рамках Partnership on AI, компании будут делиться опытом в направлении развития технологий искусственного интеллекта, сделают более доступными научные труды, связанные с данной темой, и так далее. Но ни о какой совместной работе над новым ИИ речи не идёт.
|Отель Romantik Seehotel Jaegerwirt заплатил хакерам за разблокировку дверей в номера постояльцев
|VW обогнал Toyota по числу проданных автомобилей
|Ford добавит "старым" машинам современные опции.
|Прокуратура подозревает экс-главу Volkswagen в мошенничестве
|Aston Martin лишил крыши 603-сильный суперкар Vanquish S