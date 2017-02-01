Сергей Ильченко, Деловая столица

Демонстрация возможностей влиять на события на Донбассе или усиление переговорной позиции - Москва опоздала с Авдеевским инцидентом.

Два фактора обусловили нынешнее обострение на Донбассе.

Во-первых, ВСУ, в течение нескольких последних месяцев, действуя очень последовательно, очень постепенно, но неуклонно, мало-помалу отжимали путинских боевиков к линии разграничения, прописанной в Минских соглашениях. В конечном итоге, сепаратисты были почти выдавлены именно на эту линию - туда, куда они, согласно Минским соглашениям, в том случае, если бы Минские соглашения значили в реальности что-то большее, чем, к примеру, Будапештский Меморандум, должны были отойти сами, добровольно.

А во-вторых, после серии переговоров Трамп - Меркель, Трамп-Олланд, Трамп - Путин и Меркель - Олланд выяснилось, и, притом, с предельной определенностью, что никаких уступок со стороны ЕС и США по Украине Россия не получит. Более того, подобные уступки даже не обсуждаются - Путину было высказано твердое и категоричное коллективное "нет". И переговоры Меркель-Порошенко в Берлине проходили уже в этой реальности.

В сумме первое плюс второе означает де-факто сворачивание "нормандского формата", бывшего для России удобной площадкой для вброса в оборот разного рода дезинформации и сеяния розни между другими участниками.

Потому, что если войска вышли на линию разграничения, то и говорить, по сути больше не о чем. России нужно либо исполнять то, что прописано в Минских соглашениях, передавая Украине полный контроль над всеми участками границы, либо выходить из них самой. Но ни то, ни другое Путина не устраивало.

Таким образом, бои под Авдеевкой, наряду со всеми российскими расчетами, описанными тут, несут для Кремля ещё одну важную функцию: они позволяют немного продлить существование Нормандского формата, не выходя формально из Минских соглашений. Проблема, однако, в том, что Кремль, как обычно, пытается ухватить вчерашний день.

Апгрейд отношений с Россией и отношения к России, необходимость в котором возникла в связи со сменой администрации в США, уже состоялся. Всё прошло очень быстро, и окно возможностей, существовавшее, впрочем, по большей части в воображении Кремля, захлопнулось. Путин так и не понял, что Россия (и Украина, естественно, тоже) не является для Запада приоритетом №1. А это означает, что общая позиция по украинскому вопросу, быстро, буквально в одно касание, переутвержденная западными лидерами, не подлежит оперативному пересмотру, и не может быть смягчена в результате вооруженного шантажа. Запад занят сейчас более важными для него проблемами, и возвращаться к третьестепенному вопросу для коррекции уже выработанной общей позиции не станет. И уж тем более ни США, ни Германия, ни Франция не станут подвергать эту общую позицию сомнению каждая в отдельности. Всё уже решено.

И ещё одна важная, и сравнительно новая деталь.

Путин и его террористы так долго, и так сильно давили на "гуманитарную точку" западных стран, что она обмозолилась и стала совершенно нечувствительной.

Мир видел в последние годы слишком много крови и страданий, и в Сирии, и в Украине, виновником которых, по общему мнению стала Россия. Все уже привыкли к тому, что Россия несет смерть и кровь.

Так что попытки Путина при помощи выведенных в Кремле гибридов шахтера с бурятом шантажировать мир уничтожением украинских населенных пунктов, и провоцирование украинской артиллерии на удар по позициям боевиков, ведущих огонь из жилых кварталов, уже не окажут на Западе значительного эффекта. Даже в том случае, если сепаратисты сотрут-таки эти поселки с лица земли, а ВСУ ответят в рамках контрбатарейной борьбы, не считаясь с тем, откуда стреляют сепаратисты. Эти методы уже не работают. Наступила анестезия.

Конфликт, таким образом, из односторонне-гибридного, становится двухсторонним. Россия начинает восприниматься как агрессор и как страна ведущая полномасштабную войну с Украиной, не только в Украине, но и на Западе. Это означает качественное изменение ситуации. Что россияне, в ближайшее время, вероятно, и ощутят на себе.