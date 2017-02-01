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Кто из политиков забыл об Авдеевке
20:52 31.01.2017 |
Страшные бои под Авдеевкой, похоже, не особенно смущают многих наших политиков, которые в настоящее время активно занимаются самопиаром.
Реакция властей на эскалацию в зоне АТО оказалась оперативной: президент прервал официальный визит в Германию, украинский МИД инициирует проведение экстренного заседания Совбеза ООН. Эта тема поднята нашими дипломатами на других международных площадках безопасности, как то ОБСЕ и Совет Европы.
Громко об усилении путинской агрессии говорят представители коалиции "БПП" и "НФ", а также "радикалы" Ляшко. Инициатива открыть пункты сбора необходимого для жителей Авдеевки, которые озвучиваются нардепами этих политсил, выглядят вполне актуальным. Впрочем, некоторые из представителей депутатского корпуса в желании показать свою озабоченность ситуацией дошли до абсурда. Так, "еврооптимистка" Светлана Залищук обратилась к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с инициативой созвать внеочередное заседание парламента. "Обращаюсь к Андрей Парубию и лидерам фракций рассмотреть возможность срочно собрать парламент на внеочередное заседание. Если не удается собрать кворум, провести совет коалиции в расширенном формате для рассмотрения чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Донецкой области", - заявила она.
Чем же может помочь здесь Верховная Рада - совершенно непонятно. Но заявление Залищук - это хоть какая-то реакция. К сожалению, большинство политических сил о боях в Авдеевке - ни слова. Промониторив сайты ряда политических сил, которые позиционируют себя вполне проукраинскими, можно увидеть, что тема войны их не касается. Так, главная новость на сайте "Батькивщины" посвящена пропиаренной заранее поездке Тимошенко в Соединенные Штаты. Едва ли не единственный представитель данной фракции, который отреагировал на активизацию террористов - Игорь Луценко, который также заявил о необходимости проведения внеочередной сессии. Причем, по словам Луценко, на этом заседании правительство должно представить "план действий по перестройке отношений с врагами и союзниками, для нахождения формата, который обеспечит деоккупацию и мир". И это при том, что все в стране понимают: единый план о "перестройке отношений с врагами" пока не может существовать в принципе. Учитывая это, данное заявление кажется банальным пиаром.
Не слишком озабочены боями в Авдеевке и в "Самопомочи". На сайте об этом - ни одного упоминания. А вот Семен Семенченко уже успел придумать себе тему для пиара. "Ситуация в Авдеевке полностью связана с блокадой торговли на крови", - написал он в Facebook, сведя все к тому, что именно блокада стала причиной активизации боевых действий. Если это и так, в чем есть большие сомнения, то чем тут гордиться, не очень понятно.
Еще один медийный персонаж, нардеп Сергей Лещенко, занят своими делами. Какая там война, когда есть "супертема" - раскрутка скандала с телеканалом "112", который якобы пытаются взять под контроль на Банковой. Тема для кого-то может и актуальная, однако складывается устойчивое впечатление, что часть украинского политикума мыслит другими категориями, чем подавляющее большинство украинцев. Досрочные выборы, медиа-скандалы, выбрасывание компромата и тому подобное. Можно прогнозировать: когда в зоне АТО снова воцарится хоть какое-то перемирие, мы услышим от тех, кто сегодня промолчал или просто беспринципно пиарился, обвинения в адрес власти, Генштаба, что и то они сделали не так, и еще здесь пыль не вытерли. ..
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