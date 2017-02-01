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Директор Авдеевского коксохима: если завод остановится при такой низкой температуре, то перестанет существовать
15:59 31.01.2017 |
Крупнейший в Европе Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), который входит в горно-металлургическую группу «Метинвест» и находится в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны российских войск, не сможет возобновить свою работу в случае полной остановки всех цехов.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.
«Если он полностью остановится, то при такой температуре - минус 20 градусов Цельсия - в течение суток произойдет падение температуры (заводского оборудования – УНИАН) ниже допустимого уровня и завод перестанет существовать как таковой», - сказал он.
Магомедов добавил, что сотрудники завода уже вывели в консервацию 3-й и 4-й цеха.
«Сейчас первый и второй цеха работают на выдачу, но кокс мы не производим как конечную продукцию… Работаем на собственной генерации электроэнергии – это 5-6 МВт, которых нам хватает только для того, чтобы коксовым газом греть город», - отметил гендиректор, добавив, что в 9:30 на предприятие был подан первый природный газ, что позволяет сохранять рабочий режим.
По его данным, по состоянию на 9:55, несмотря на обстрелы, сотрудники завода не пострадали.
Как сообщал УНИАН, с начала ведения боевых действий, с весны 2014 года, АКХЗ уже 14 раз останавливал свою работу. Предприятие неоднократно подвергалось массированным обстрелам со стороны боевиков и находящихся на Донбассе российских войск. На территории АКХЗ разорвалось свыше 320 снарядов, девять работников завода погибли, свыше 50 человек получили ранения.
Одно из последних отключений электропитания произошло в начале декабря 2016 года. Тогда основное оборудование АКХЗ оперативно перевели на резервный источник питания – собственную генерацию за счет природного газа. Два коксовых цеха пришлось перевести в режим горячей консервации. Были остановлены и химические цеха. Глубокая посадка напряжения на заводе повлекла за собой остановку подачи тепла в город.
12 декабря 2016 года завод возобновил стабильный производственный процесс после устранения повреждений двух высоковольтных вводов линий электропередач, питающих предприятие.
29 января Магомедов сообщил, что в результате боевых действий Авдеевка осталась без света, а завод работал только на одной линии электропередач.
30 января АКХЗ сообщил о приостановке производства продукции из-за отсутствия электроснабжения, причиной которого стало повреждение линий электропередач вследствие непрекращающегося обстрела завода со стороны российских войск.
В 8:30 утра 31 января сообщалось, что АКХЗ обеспечивает генерацию электроэнергии и обогрев города благодаря энергообеспечению предприятия за счет собственных генераторов, работающих на коксовом газе.
Справка УНИАН. Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.
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