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Проверка на вшивость. Авдеевку берут в заложники в ответ на ползучее наступление ВСУ
15:26 31.01.2017 |
Продолжающиеся несколько последних дней интенсивные бои в районе Авдеевской промзоны стали самым масштабным обострением на Донбассе со времен боев за Дебальцево, получив в том числе и международный резонанс.
Главная причина столь интенсивного противостояния на этом участке фронта - наличие двух стратегически важных объектов инфраструктуры - дорожной развязки, в которую включена и главная трасса, соединяющая Донецк и Горловку, и Донецкая фильтровальная станция, от работы которой зависит водоснабжение Донецка и ряда населенных пунктов на неоккупированной территории.
Как уже неоднократно писала "ДС", ползучее наступление в районе Авдеевки было для ВСУ достаточно успешным - в воскресенье наши военные заняли ДФС, а в понедельник вышли непосредственно на трассу Донецк-Горловка. Удастся ли закрепиться на новых позициях - вопрос пока открытый, тем более, что оккупанты прилагают все возможные усилия, чтобы этого не произошло, обстреливая из всего, что только у них есть не только новые и старые позиции ВСУ, но и находящееся в тылу жилые районы Авдеевки. Последнее, в условиях 20-градусных морозов поставило на грань гуманитарной катастрофы, чем вызвало серьезный международный резонанс.
Вчера вечером президент Петр Порошенко был вынужден срочно прервать свой визит в Германию, чтобы лично координировать спасательную операцию в Авдеевке, проинформировать о происходящем ОБСЕ и ООН. Всерьез рассматривались даже варианты эвакуации населения из города (из 35 тысяч довоенного населения сейчас в Авдеевке проживает по разным данным от 25 до 15 тысяч человек).
Как видим, под Авдеевкой "гибриды" снова прибегли к своей излюбленной тактике брать в заложники мирное население, только теперь они не просто прикрываются живым щитом из стариков и детей, устраивая огневые точки в жилых кварталах, но и целенаправленно уничтожают инфраструктуру города, принуждая таким образом ВСУ отступить с занятых позиций. Однако это далеко не единственная цель. Провоцируя Авдеевке гуманитарную катастрофу Кремль бьет сразу по нескольким болевым точкам, как в Украине, так и на Западе.
Помимо попытки решить таким образом узкую тактическую задачу, расстрел Авдеевки можно и нужно рассматривать как вполне террористический способ остановить "ползучее наступление" на всех участках фронта, где эта тактика также показала свою успешность. Мол, вот что вас ждет, если ВСУ и дальше будут "отжимать" позицию за позицией - не сможем выбить военных, будем выбивать гражданских, устраивая на неоккупированных территориях одну гуманитарную катастрофу за другой.
При этом тактику артиллерийских стрельб из жилых районов никто не отменял. Более того в сети уже полно видео, как "грады" накрывают Авдеевку из жилых районов Донецка. Похоже на то, что "гибриды" всеми силами пытаются спровоцировать ВСУ на "ответку" прямо по спальным районам Донецка, чтобы потом снова кричать о карателях и хунте, убивающих мирный Донбасс.
Но и это далеко не все. Совершенно не случайно, что гуманитарная катастрофа была устроена в Авдеевке в аккурат во время переговоров Порошенко с Ангелой Меркель, а общее обострение на Донбассе припало на первые недели президентства Дональда Трампа.
Похоже на то, что Путин таким образом просто проверяет новую политическую конфигурацию Запада "на вшивость", как те отреагируют на новую эскалацию, и получится ли у Путина выторговать себе что-либо в ответ на прекращение новых безобразий.
Кроме того, удар по Авдеевке - это очередная попытка внутреннеукраинской политической дестабилизации. С одной стороны, оккупант рассчитывает, что украинская власть окажется неготовой решать проблемы города, а если той и удастся эффективно взять ситуацию под контроль, многочисленные "зрадофилы" всегда найдут повод для очередной паники и расшатывания власти.
Также Авдеевская катастрофа обязательно подпитает блокадные настроения в украинском обществе. Мол, как можно торговать с теми, кто прямо сейчас уничтожает наши города. И можно не сомневаться, конфликт вокруг темы блокады разгорится теперь с новой силой, а чем больше конфликтов внутри Украины, тем лучше для Путина.
Ну и наконец, катастрофа в Авдеевке нужна Кремлю и во внутреннеэлдээнэровском аспекте. За долгие месяцы относительно вялой, но утомительной позиционной войны любая армия деморализуется. Гибридным войскам на Донбассе нужна серьезная встряска, чтобы окончательно не превратиться в небоеспособный пьяный сброд. Да и местное мирное население, похоже начало сомневаться в целесообразности борьбы за Новороссию.
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