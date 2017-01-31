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Топливно-энергетический комплекс
Профицит платежного баланса Украины в 2016г возрос в 1,6 раза
22:57 30.01.2017 |
Профицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2016 года возрос в 1,6 раза - до $1,346 млрд, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена стремительным ростом в 2016 году - в 7,9 раза, до $4,618 млрд - чистых поступлений капитала по финансовому счету (чистые заимствования), что позволило компенсировать возросший в 17,8 раза - до $3,364 млрд дефицит текущего счета платежного баланса.
В свою очередь определяющим для положительной динамики финансового счета стал чистый приток по операциям частного сектора в объеме $5,464 млрд.
Чистые выплаты государственного сектора составляли $0,846 млрд и были обусловлены, главным образом, возвратом средств по операциям СВОП центрального банка.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2016 году возрос на 13% - до $3,448 млрд. Как и в прошлом году, львиную их часть обеспечило переоформление банками долга в уставный капитал, что улучшило показатель поступлений инвестиций в банковский сектор на $2,2 млрд. Соответственно на $2,2 млрд сократилась задолженность перед нерезидентами по межбанковским кредитам.
Помимо этого, ускорилось сокращение объемов наличной валюты вне банков - до $4,7 млрд с $1,8 млрд в 2015 году.
Что касается многократного роста дефицита текущего счета платежного баланса, по данным НБУ он обусловлен как сокращением экспорта товаров, так и восстановлением роста импорта.
"По итогам прошлого объем экспорта товаров сократился на 5,2% - до $33,571 млрд, тогда как импорт товаров вырос на 3,8% - до $40,364 млрд", - констатировал НБУ.
Центробанк при этом уточняет, что в 2016 году положительная динамика зафиксирована только в экспорте продовольственных товаров, где удалось достичь 5,4% роста за счет повышения стоимостных объемов экспорта масла и семян масличных на 15,1%. Существенно выросли также физические объемы экспорта зерновых. Однако из-за снижения мировых цен на зерновые культуры их стоимостные объемы были на уровне прошлого года.
Экспорт по другим товарным группам сократился, что по данным НБУ было вызвано неблагоприятной ценовой конъюнктурой на мировых сырьевых рынках, особенно в первой половине года, действием торговых ограничений со стороны РФ и рядом других сдерживающих факторов (в частности внутренними транспортными осложнениями).
"Экспорт черных и цветных металлов снизился на 11,6%, минеральных продуктов - на 10,5%, продукции машиностроения - на 17,8%, химической промышленности - на 24,8%", - констатировал НБУ.
В географическом разрезе больше всего сократился экспорт в Россию - на 25,8%, доля которого в общем экспорте Украины уменьшилась до 9,3%. Объем экспорта в страны ЕС возрос на 2,4%, а его удельный вес в общем экспорте - до 31,9%.
Постепенное восстановление экономической активности, в то же время, обусловило рост спроса на товары инвестиционного и потребительского назначения, в связи с чем неэнергетический импорт возрос на 16,2% (в 2015 году зафиксировано снижение на 34,6%).
Больше всего при этом возрос импорт продукции машиностроения - на 37,9%, химической промышленности - на 10,1% и продовольственных товаров - на 13,4%.
Энергетический импорт продолжал снижаться - сокращение по сравнению с 2015 годом составило 27,9% и, прежде всего, за счет снижения импорта природного газа.
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|Профицит платежного баланса Украины в 2016г возрос в 1,6 раза
По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена стремительным ростом в 2016 году - в 7,9 раза, до $4,618 млрд - чистых поступлений капитала по финансовому счету (чистые заимствования), что позволило компенсировать возросший в 17,8 раза - до $3,364 млрд дефицит текущего счета платежного баланса.
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