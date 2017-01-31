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ФГВФЛ предлагает лишать гарантий вкладчиков рисковых банков
14:46 30.01.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выступает за предоставление ему права лишать гарантий вкладчиков рисковых банков. Об этом рассказал глава фонда Константин Ворушилин в интервью Новому времени.
"Необходимо диверсифицировать ставку взноса банков в фонд, чтобы те банки, которые проводят более рисковую политику, делали отчисления в фонд больше, чем те, которые проводят взвешенную, размеренную политику", - считает Ворушилин.
По его словам, ФГВФЛ также работает над тем, чтобы в новом законодательстве была возможность некоторые банки переводить в статус временных неучастников фонда, если они начинают проводить рисковую политику.
"...хотите, как в случае с Михайловским, внести деньги в "михайловские" финансовые компании, тогда это ваша зона ответственности. Не должно общество отвечать за какие-то рискованные операции отдельных граждан", - убежден глава ФГВФЛ.
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