Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года провела и передала в правоохранительные органы материалы более 1900 расследований, проведенных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Как сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга, общая сумма объектов расследований составила 449,8 млрд гривень.

Также в ведомстве сообщили, что активно ведут работу по поиску и блокированию средств и имущества, незаконно присвоенных экс-президентом Януковичем и его окружением. В Госфинмониторинге напомнили, что на счетах физлиц и юридических лиц, имеющих связи с Януковичем и другими чиновниками, уже заблокированы средства в эквиваленте 1,54 млрд долл. «Кроме того, заблокированы активы бывших чиновников на сумму 107,19 млн долл., 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах», - сообщили в ведомстве.

Еще одним направлением деятельности следователей, как подчеркнули в Госфинмониторинге, является противодействие финансовым операциям, которые могут быть связаны с финансированием терроризма. В правоохранительные органы уже поданы материалы 152 расследований на общую сумму 4,1 млрд грн.

«Госфинмониторинг на постоянной основе проводит идентификацию новоназначенных чиновников ДНР и ЛНР, актуализирует список «так называемых» чиновников и устанавливает счета этих личностей в банковских учреждениях Украины, - сообщили в ведомстве. - За указанный период (с марта 2014 года по апрель 2016 года - УНИАН) на счетах таких чиновников было заблокировано 28,5 млн грн».

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года Кабинет министров Украины одобрил план мероприятий по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, разработанный Государственной службой финансового мониторинга Украины совместно с заинтересованными государственными органами. Планом определены мероприятия законодательного, организационного и практического характера, направленные на обеспечение эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также внедрение в национальное законодательство Рекомендаций FATF и положений Директивы ЕС 2015/849 Европейского парламента и Совета относительно предотвращения отмывания денег и борьбы с терроризмом.

В сентябре 2016 года Кабинет министров Украины в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, создал специальный консультационный Совет во главе с руководством Государственной службы финансового мониторинга Украины, задачей которого станет координация действий различных органов власти в борьбе с нелегальными финансовыми потоками и распространением оружия и терроризма.