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Топливно-энергетический комплекс
Украина в 2016 году экспортировала военной продукции на $750 миллионов
13:58 30.01.2017 |
Объем выполненных Украиной в 2016 году экспортных контрактов по поставке продукции военного назначения вырос по сравнению с 2015 годом на 25% и составил 750 миллионов долларов.
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Денис Гурак.
"За прошлый год мы поставили на экспорт техники на 750 миллионов долларов, что на 25% больше, чем годом ранее", - сказал Гурак.
Он также добавил, что треть экспортированной в прошлом году продукции военного назначения через спецэкспортеров концерна поставили частные предприятия, которые не имеют лицензий на экспорт оружия.
Также Гурак добавил, что портфель экспортных контрактов по поставке военной продукции, подписанных в 2016 году, составил около 1,5 миллиарда долларов.
Также он сообщил, что в 2016 году прибыль от операционной деятельности концерна составила 1,4 миллиарда гривень, а EBITDA - 2,4 миллиарда гривень.
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