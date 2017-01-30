Виталий Дяченко, Деловая столица

Владимир Омелян играет простую игру - он несколько дней попиариться на войне с Балчуном, а потом громко хлопнет дверью. Правда, те, кто стоит за Омеляном, считают, что вместе с ним уйдет и Балчун.

Кто такой Омелян?

Омелян - типичный чиновник. Начинал, как помощник министра финансов Колобова (последний в бегах в Испании). Затем депутат-фронтовик Фаермарк пристроил его заместителем министра инфраструктуры, а потом, когда фронтовики получили квоту на министерство, министром должен был стать депутат Лунченко. Против выступила Банковая, и тогда вспомнили о Омеляне, которого лично провел по кабинетам Фаермарк. Позже, Омелян стал сближаться с так называемым, бизнес-крылом Администрации президента и теперь уже тяжело сказать чей он министр - фронтовиков или БПП.

Почему именно сейчас?

Руководитель Укрзализныци Балчун - человек инородный в нашем политикуме. С первого дня он довольно жестко отказался от сотрудничества с рядом околожелезнодорожных бизнесменов. Можно много говорить о том, что схемы сохранились, но важно то, что Балчун начал кадровые чистки. Сейчас началась финальная стадия конкурса на новых руководителей железных дорог. Если Балчун проведет новых людей, он сможет реально управлять всей железной дорогой. И тогда реально можно начать ломать схемы.

Кто воюет Омеляном?

Главные игроки - фронтовики, которым эта история нужна для того, чтобы заставить премьера Гройсмана быть более покладистым и Банковая, для которой важно, чтобы Гройсман пришел попросить защиты.

Омелян не проявлял бойцовских качеств и нынешнее его поведение связано с тем, что ему сказали - можешь воевать, мы тебя поддержим. Стоит также добавить, что вся эта война запустила новую кампанию - "правительство Гройсмана в отставку". То есть главные игроки сами себе подложили свинью.

Как будут развиваться события

Выше уже отмечалось, что через некоторое время Омелян хлопнет дверью. Правда, главная задача всех тех, кто кукловодит Омеляном, добиться того, чтобы вместе с ним ушел и Балчун.

И здесь на самом деле, все зависит от нервов Балчуна

Можно не сомневаться, что Гройсман не пойдет просить защиты ни к Яценюку, ни к Порошенко. Также, можно не сомневаться, что для агрессивной риторики Омеляна, осталось несколько дней - дальше он будет никому не интересным и превратится в плаксивого мальчика, который будет рассказывать, что ему все мешают.

Поэтому сейчас, началась игра нервов.