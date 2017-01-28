Неактивная торговля на межбанке завершилась 27 января минимальным снижением курса доллара - лишь на 1 копейку, и фиксингом в рамках 27,17-27,19 грн./$. Об этом сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

"Сегодняшние торги были достаточно вялыми, как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов", - вторила коллеге начальник отдела казначейских операций Forward Bank Анна Танцюра.

Курсовое движение происходило в рамках 5 копеек.

"Пятничные торги прошли в узком курсовом коридоре при низкой волатильности. Открытие торговой сессии состоялось на уровнях 27,19-27,24 грн./$. После незначительной раскачки котировки неспешно направились вниз. К обеду долларом торговали в диапазоне 27,18-27,20. Вторая половина торговой сессии прошла вблизи отметок 27,18-27,19 грн./$. Финишировали межбанковские торги в диапазоне 27,17-27,19 грн./$", - детализировал Станислав Верхградский.

А директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук уточнил, что по итогам торгов спрос и предложение в пятницу удалось выровнять. Потому Нацбанку не было смысла появляться на межбанке.

Да и объемы операций там были совсем небольшие: сократились со вчерашних $235,40 млн. до $209,10 млн.

Банкиры говорят, что продавцы доллара решили выждать. Бизнес находится в предвкушении выплат по НДС, которые в конце 2016 г. с ног на голову перевернули ситуацию на валютном рынке: после того как Госказначейство выплатило экспортерам 16 млрд. грн., у них отпали все резоны конвертировать свои валютные запасы. И вместо того, чтобы продавать доллар в декабре, как происходило почти каждый год, они стали его придерживать. Результат - рост валютного курса.

"Основной причиной снижения активности на рынке, на наш взгляд, может быть желание экспортеров повременить с продажей валюты. Очевидно, они уже накопили необходимые на ближайшие дни объемы гривны и решили взять паузу, ожидая прогресс в выплатах возмещения НДС. Следующая волна активизации продаж валюты на межбанке возможна в первой декаде феврале под уплату налога на прибыль за четвертый квартал 2016 года. Однако не стоит исключать повторения ситуации, когда щедрые выплаты возмещения НДС приводят к дефициту валюты на межбанке", - отметил Станислав Верхградский.

У финансистов нет единого мнения о дальнейшем развитии ситуации на межбанке. Одни ждут укрепления гривни, а другие не исключают ее девальвацию.

"В начале следующей недели мы ожидаем достаточно высокой активности со стороны участников межбанковских торгов. В последние дни месяца - период, когда компании продают больше валюты, чтобы закрыть платежи по налогам и выплатам зарплат сотрудникам. Поэтому в понедельник-вторник курс гривны может начать укрепляться, хотя мы не исключаем выхода на рынок Национального банка с покупкой доллара, что сохранит позиции нацвалюты в районе 27,0 грн./$", - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

И спрогнозировал курсовые колебания на протяжении недели в рамках 27,0-27,20 грн./$.

"Думаю, на следующей неделе торгов можно ожидать в текущем диапазоне с возможностью незначительной коррекции", - выдал UBR.ua спокойный прогноз начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

А вот Станислав Верхградский не исключает, что уже в начале февраля возникнет дефицит валюты и Нацбанку придется ее снова продавать.

"На следующей неделе после окончания бюджетно-налогового периода межбанк может столкнутся с дефицитом валюты, для преодоления которого потребуются продажи Нацбанка", - заметил он.

Верхградский ждет старта безналичных торгов в понедельник в рамках 27,15- 27,25 грн./$.

Финансисты рассчитывают, что наличный курс доллара будет двигаться вслед за межбанком. Пока он практически не меняется: 27 января находился в рамках 27,80-27,95 грн./$.