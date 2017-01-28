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От чего бы не умер Валерий Болотов, сделал он это очень вовремя
23:37 27.01.2017 |
В эту пятницу скоропостижно и подозрительно своевременно умер первый глава "Луганской народной республики" Валерий Болотов. По сообщениям соратников по сепаратистской борьбе, смерть настигла бывшего "народного губернатора" в его доме в Подмосковье, а причиной стал сердечный приступ.
Подобный вариант выглядит вполне правдоподобно, учитывая нередкое для борцов за "Новороссию" пристрастие к алкоголю и серьезные жизненные потрясения, которые Болотов пережил за последние три года. С другой стороны, смерть экс-главы "ЛНР" выбивается из общего ряда безвременно ушедших соратников, ведь все предыдущие его коллеги, правда более низкого ранга, вроде Дремова, Мозгового, Бетмена, Ципкалова и т.д. были убиты.
В конце концов, отчего бы не умер Болотов, сделал он это очень вовремя, в первую очередь для своего главного оппонента на небольшой ЛНРовской территории Игоря Плотницкого.
Как только сообщение о смерти первого главы "ЛНР" разлетелось по интернету, все тут же стали тиражировать его последний пост в соцсетях о судьбах "молодых республик".
"Мое мнение таково, что первое, что нужно сделать - это вернуть границы бывших Луганской и Донецкой областей в состав ЛНР и ДНР. Так же считаю, что необходимо объединение республик. Спрашивают, хочу ли я возглавить объединенные республики? На данный момент считаю наиболее подходящей кандидатурой Александра Захарченко, т.к. он наиболее владеет ситуацией и пользуется авторитетом у людей", - написал Болотов 11 января. Так что эти строки вполне можно считать своеобразным "политическим завещанием" первого главы ЛНР, и завещание это отнюдь не в пользу его преемника Плотницкого.
Собственно, отношения Болотова с Плотницким были откровенно враждебными и первый глава ЛНР в своих интервью, которые достаточно часто давал в последний год, не ленился пройтись по фигуре Игоря Венедиктовича, обвиняя последнего во всем чем только можно было - от узурпации власти в "ЛНР" до сдачи укропам стратегически важного объекта Счастьинской ТЭС.
Что касается так называемой попытки "государственного переворота в ЛНР", которая якобы имела место в сентябре прошлого года и была жестоко подавлена Плотницким, то Болотов и тут встал на сторону "заговорщиков", что вовсе не удивительно, так как большинство "организаторов госпереворота" (погибший в застенках Плотницкого Геннадий Ципкалов, проживающий в России Алексей Карякин и др.) были людьми из первой команды Болотова.
В последние месяцы своей жизни Болотов активизировался в информпространстве, продвигая кроме прочего идею объединения ДНР и ЛНР, чем кстати не так давно отметился еще один "эмигрант из Новороссии" Игорь Гиркин. Правда, в отличие от амбициозного "реконструктора", Болотов на место нового главы Новороссии не претендовал, продвигая в цари "всея Новороссии" донецкого вождя террористов Александра Захарченко.
Кажется крайне маловероятным, что подобные идеи - это личные "прожекты" Болотова, тем более, что сразу после бегства из "ЛНР" (в августе 2014-го) на долгий срок "залег на дно". Скорее всего медиаактивность Болотова подпитывалась кем-то в России, связанным с одной из "башен" Кремля и была частью подковерных игр вокруг "Новороссии".
Так что в скоропостижной кончине Болотова от сердечного приступа, кроме главного луганского конкурента Игоря Плотницкого, были заинтересованы очень многие участники околодонбасских игр. Да и сам Захарченко, который совсем недавно распинался в Крыму о том, что объединение ДНР с ЛНР как минимум не ко времени, может воспринимать попытку Болотова продвигать его в единоличные лидеры объединенной "Новороссии" как "подставу" с целью натравить их с Плотницким друг на друга.
От чего бы в конце концов не умер первый глава ЛНР, многие в среде донбасских сепаратистов облегченно вздохнули и со спокойной душой раздумывают, что настало время ввести Болотова в "пантеон Новороссии", рядом с Мозговым, Дремовым, Бэдновым и Мотороллой.
Виталий Дяченко
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