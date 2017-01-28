Дефицит государственного бюджета Украины в 2016 году составил 70,13 млрд грн, в том числе по общему фонду – 63,74 млрд грн, сообщает Государственная казначейская служба (ГКСУ) в пятницу.

Ведомство напоминает, что предельный размер дефицита в законе о госбюджете был установлен на уровне 83,69 млрд грн, в том числе общего фонда – 68,89 млрд грн.

Согласно оценке номинального ВВП за минувшей год в 2,358 трлн грн, осуществленной Нацбанком, деифицит госбюджета в 2016 году составил 2,97% ВВП.

Госказначейство уточняет, что приватизация принесла всего 0,19 млрд грн, тогда как финансирование по долговым операциям составило 177,256 млрд грн, за счет изменения объема бюджетных средств – 21,9 млрд грн.

Одновременно были осуществлены выпуски облигаций для докапитализации госбанков и финансирования Фонда гарантирования вкладов физлиц на 129,22 млрд грн.

Согласно отчету, дефицит сводного бюджета Украины в минувшем году был равен 54,68 млрд грн, в том числе по общему фонду – 8,31 млрд грн, так как местные бюджеты закрыли год с профицитом 15,45 млрд грн, в том числе по общему фонду – 55,44 млрд грн.

Как сообщалось, в 2015 году дефицит госбюджета Украины составил 45,17 млрд грн при потолке в 75,96 млрд грн, или 2,27% ВВП.

Дефицит сводного бюджета в 2015 году был равен 30,9 млрд грн, в том числе по общему фонду – 0,44 млрд грн, так как местные бюджеты были выполнены с профицитом 14,27 млрд грн, в том числе по общему фонду 38,44 млрд грн.

По данным ГКСУ, расходы госбюджета составили в 2016 году 684,743 млрд грн, что на 3,3% ниже, чем планировалось. Доходы госбюджета в прошлом году достигли 616,275 млрд грн: недобор составил 2,38%.



Отдельные расходы госбюджета-2016 (млрд грн)

План с учетом изм. Исполнено за янв-дек. Отклонение, % Министерство внутренних дел 52,135 50,323 -3,48 Нацгвардия 9,547 9,323 -2,34 Нацполиция 22,516 21,455 -4,71 Минобороны 62,093 58,097 -6,43 Пенсионный фонд 142,586 142,586 - Всего 708,322 684,743 -3,33

Данные: ГКСУ, расчеты: "Интерфакс-Украина"



Отдельные доходы госбюджета-2016 (млрд грн)

План с учетом изм. Исполнено за янв-дек. Отклонение, % Налог и сбор на доходы физлиц 56,132 59,81 6,55 - в том числе, войсковой сбор - 11,457 - Налог на прибыль предприятий 48,559 54,344 11,91 Рентная плата и плата за использование других природных ресурсов 62,503 44,092 -29,46 Акциз с произведенных в Украине товаров 52,711 55,116 4,56 Акциз с ввезенных товаров 29,181 35,006 19,96 НДС с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения 61,458 54,053 -12,05 Бюджетное возмещение НДС - -94,405 - НДС с импорта работ и услуг 5,454 - НДС с ввезенных в Украину товаров 171,2 181,453 5,99 Всего 631,27 616,275 -2,38

Данные: ГКСУ, расчеты: "Интерфакс-Украина"