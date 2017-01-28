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Госбюджет-2016 исполнен с дефицитом 70,1 млрд грн при потолке в 83,7 млрд грн - Госказначейство
15:33 27.01.2017 |
Ведомство напоминает, что предельный размер дефицита в законе о госбюджете был установлен на уровне 83,69 млрд грн, в том числе общего фонда – 68,89 млрд грн.
Согласно оценке номинального ВВП за минувшей год в 2,358 трлн грн, осуществленной Нацбанком, деифицит госбюджета в 2016 году составил 2,97% ВВП.
Госказначейство уточняет, что приватизация принесла всего 0,19 млрд грн, тогда как финансирование по долговым операциям составило 177,256 млрд грн, за счет изменения объема бюджетных средств – 21,9 млрд грн.
Одновременно были осуществлены выпуски облигаций для докапитализации госбанков и финансирования Фонда гарантирования вкладов физлиц на 129,22 млрд грн.
Согласно отчету, дефицит сводного бюджета Украины в минувшем году был равен 54,68 млрд грн, в том числе по общему фонду – 8,31 млрд грн, так как местные бюджеты закрыли год с профицитом 15,45 млрд грн, в том числе по общему фонду – 55,44 млрд грн.
Как сообщалось, в 2015 году дефицит госбюджета Украины составил 45,17 млрд грн при потолке в 75,96 млрд грн, или 2,27% ВВП.
Дефицит сводного бюджета в 2015 году был равен 30,9 млрд грн, в том числе по общему фонду – 0,44 млрд грн, так как местные бюджеты были выполнены с профицитом 14,27 млрд грн, в том числе по общему фонду 38,44 млрд грн.
По данным ГКСУ, расходы госбюджета составили в 2016 году 684,743 млрд грн, что на 3,3% ниже, чем планировалось. Доходы госбюджета в прошлом году достигли 616,275 млрд грн: недобор составил 2,38%.
Отдельные расходы госбюджета-2016 (млрд грн)
|План с учетом изм.
|Исполнено за янв-дек.
|Отклонение, %
|Министерство внутренних дел
|52,135
|50,323
|-3,48
|Нацгвардия
|9,547
|9,323
|-2,34
|Нацполиция
|22,516
|21,455
|-4,71
|Минобороны
|62,093
|58,097
|-6,43
|Пенсионный фонд
|142,586
|142,586
|-
|Всего
|708,322
|684,743
|-3,33
Данные: ГКСУ, расчеты: "Интерфакс-Украина"
Отдельные доходы госбюджета-2016 (млрд грн)
|План с учетом изм.
|Исполнено за янв-дек.
|Отклонение, %
|Налог и сбор на доходы физлиц
|56,132
|59,81
|6,55
|- в том числе, войсковой сбор
|-
|11,457
|-
|Налог на прибыль предприятий
|48,559
|54,344
|11,91
|Рентная плата и плата за использование других природных ресурсов
|62,503
|44,092
|-29,46
|Акциз с произведенных в Украине товаров
|52,711
|55,116
|4,56
|Акциз с ввезенных товаров
|29,181
|35,006
|19,96
|НДС с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения
|61,458
|54,053
|-12,05
|Бюджетное возмещение НДС
|-
|-94,405
|-
|НДС с импорта работ и услуг
|5,454
|-
|НДС с ввезенных в Украину товаров
|171,2
|181,453
|5,99
|Всего
|631,27
|616,275
|-2,38
Данные: ГКСУ, расчеты: "Интерфакс-Украина"
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