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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Какую украинскую продукцию покупают за границей и какие перспективы у экспорта в 2017 году

12:49 27.01.2017 |

Экономика

 Украинский экспорт в 2016-м продолжил падение, однако существенно замедлив его темп. С одной стороны, Россия до сих пор является ключевым потребителем украинских товаров и услуг. Да и цены на мировых рынках в прошлом году были не столь благоприятны. Delo.UA анализировало, каких тенденций стоит ожидать украинским экспортерам в текущем году.

Экспортная выручка от реализации украинских товаров сокращался в течение последних четырех лет. Последние же два года были самыми болезненными для бизнеса, который работает на заграницу. Ведь украинские предприниматели добровольно-принудительно начали сокращать свое присутствие на своем крупнейшем рынке - в России, да еще столкнулись и с транзитными проблемами в другие странны из-за позиции нашего восточного соседа. Потому-то многим пришлось, во-первых, нащупывать другие рынки для украинской продукции и услуг, повышая при этом их качество. А во-вторых, искать другие и часто более дорогие пути для перевозки своей продукции в Азию. Товарная выручка упала с $53,9 млрд в 2014-м до $36 млрд в 2016-м, а поступления от экспорта услуг по итогам 9 месяцев прошлого года снизились на 3% до $6,97 млрд.

Экспортные столбы

Прошлый год не принес неожиданностей. Основными экспортерами товаров были предприятия аграрной и пищевой промышленности, металлургии, а также машиностроения. По данным Агентства индустриального маркетинга, экспортная выручка первых составила $15,2 млрд или 42%, вторых - $8,3 млрд или 23%, а третьих - $4,2 млрд или 12%. Также украинский бизнес выручил значительные суммы от реализации транспортных услуг - $3,77 млрд по итогам трех кварталов 2016-го, а также телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг - $1,16 млрд за тот же период.

Сырье по-прежнему занимает больше половины украинского экспорта товаров и услуг. Хотя в структуре внешних продаж, по словам главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, за последние годы произошли существенные изменения. "Агропромышленный экспорт теперь приносит треть экспортной выручки, хотя пять лет назад его доля не превышала 15%. При этом экспорт зерна занимает 13%, остальное - это пищевые продукты, например, подсолнечное масло, которое обеспечивает около 8% валютной выручки. А вот удельный вес металлургии за это время снизился с 26% до 18%", - говорит Белан.

Потому-то украинский экспорт все еще сильно зависит от динамики цен на сталь, железную руду, зерно и подсолнечное масло на мировых рынках.

Какую украинскую продукцию покупают за границей и какие перспективы у экспорта в 2017 году

 

Цены на пшеницу и кукурузу снижались во второй половине прошлого года, рассказывают в Dragon Capital. "Пшеница подешевела на фоне благоприятных погодных условий и роста ожиданий мирового урожая. Это привело к снижению среднегодовой цены на 15%. Стоимость кукурузы в среднем за год опустилась только на 5% благодаря всплеску цен в начале года", - поясняет Елена Белан.

Цены на черные металлы в среднем за год уменьшились на 4,6%. Такая динамика наблюдалась из-за выхода на мировой рынок металлопроизводителей из Китая и Индии. "Государственная политика Китая сейчас направлена на поддержку экспортеров металлопродукции. Примерно такая же торговая политика и у Индии. То есть, дешевая металлопродукция, в основном невысоких переделов, хлынула на ближневосточный, африканский и азиатский рынки. Это отобразилось на ценах, которые начали снижаться", - поясняет Александр Шейко, проектный менеджер Агентства индустриального маркетинга.

Потому-то в прошлом году выручка от экспорта металлов сократилась на 10,3% до $7,25 млрд. "Поступления снизились в первую очередь потому, что упал спрос и цены на основные виды металлопродукции, которые экспортирует Украина. Прежде всего, на квадратную заготовку, горячекатаный лист, арматуру и катанку", - подчеркивает Александр Шейко.

Лидеры

В 2016-м также значительно - на 73,6% до $277 млн - вырос экспорт сахара и кондитерских изделий. Установить рекорд по объемам поставок сахара Украине удалось благодаря неурожаю в Бразилии и Индии, девальвации гривни, из-за чего снизилась стоимость украинского продукта в долларовом эквиваленте, а также росту производства. Украинский сахар впервые попал на рынки Шри-Ланки, Мьянмы, Афганистана, Сомали, Эфиопии, Южноафриканской республики, Македонии, Судана и Китая. Потому-то в 2017-м даже запланировали увеличение площадей под свеклу.

Какую украинскую продукцию покупают за границей и какие перспективы у экспорта в 2017 году

 

В 2017-м производители намерены наращивать производство. По словам аналитика сырьевых рынков и сельского хозяйства ассоциации "Укрцукор" Василия Долинского, украинский сахар становится все более привлекательным благодаря дефициту сахара на мировом рынке, а также его удешевлению из-за девальвации гривни. Украинские производители сахара, по его словам, инвестируют в развитие своих предприятий, расширяют земельные банки и покупают новые мощности. Тем не менее, после роста цен на сахар на 37,8% в прошлом году в 2017-м, по прогнозам Bloomberg, ожидается их снижение на 7,1%. Ведь его поставки из Бразилии вырастут, а в Восточной Европе зафиксированы рекордные урожаи.

Но сдерживающим фактором может стать прогнозированный дефицит сахара в Китае, который потребляет около 11,5% мирового импорта сахара.

Поставки же овощей выросли на 62,8% до $144 млн. По данным Минэкономразвития, они наращивались в первую очередь за счет роста присутствия в Евросоюзе. В свою очередь, экспорт масла и жиров вырос на 22% до $3,5 млрд из-за высокого спроса и благоприятной ценовой конъюнктуры. Таким образом, поставки масла и жиров в прошлом году практически восстановились до уровня 2014-го. Но в географии поставок произошли некоторые изменения. Предприниматели существенно нарастили экспорт в европейские страны - Испанию, Италию, Нидерланды, Францию, а также в Китай, сократив при этом присутствие в Индии, Иране, Турции, Беларуси, Египте, Судане.

Лузеры

В прошлом году сильно упал экспорт котлов, двигателей и насосов, продуктов неорганической химии, услуг железнодорожного транспорта, удобрений, а также телекоммуникационных услуг.

Какую украинскую продукцию покупают за границей и какие перспективы у экспорта в 2017 году

 

Источник столь резкого падения экспорта двигателей, насосов и прочего оборудования, продуктов неорганической химии, а также услуг железной дороги довольно предсказуем. Одним из основных потребителей этих товаров и услуг является Россия, которая в последние два года сокращает импорт из Украины, а также ограничила движение между странами.

Кроме того, в прошлом году стремительно - на 39,5% или до $300 млн - сократились валютные поступления от продажи удобрений. Ведь в последние годы сократилось их производство из-за простоев и остановки заводов, расположенных, в частности, на Донбассе. Кроме того, некоторые из предприятий переориентировались на потребление внутри Украины, да и мировые цены на удобрения шли вниз.

Торговля с Россией

Несмотря на то, что экспорт в Россию, за 2014-2016 года упал приблизительно в четыре раза, РФ до сих пор остается ключевым потребителем украинских товаров и услуг. За 11 месяцев валютная выручка из России от продажи товаров составила $3,2 млрд, а от реализации услуг - еще $2,2 млрд.

Какую украинскую продукцию покупают за границей и какие перспективы у экспорта в 2017 году

 

Больше всего Украина заработала на продаже России транспортных, а именно трубопроводных, услуг на сумму $1,97 млрд, черных металлов на $548 млн, а также двигателей и другого оборудования на $521 млн. Существенной остается доля продаж России, в частности, плоского проката, ферросплавов, труб, турбореактивных и турбовинтовых двигателей, газовых турбин, электрических двигателей и генераторов, трансмиссионных валов и подшипников, воздушных и вакуумных насосов, воздушных и газовых компрессоров и прочего. Эту же продукцию Украина активно экспортирует в Индию, Китай, Турцию, Туркменистан, Беларусь, Пакистан, ОАЭ, Казахстан, а из европейских стран - в Италию, Польшу, Германию, Литва, Нидерланды, Болгарию и другие.

Тенденции на 2017-й

Что будет происходит с украинским экспортом в 2017-м и последующих годах во многом зависит опять-таки от России, но также и от Египта, Польши, Турции, Италии, Китая, Индии и Германии, которые вместе импортируют больше 40% украинских товаров. При этом экспорт в три из этих стран в прошлом году упал больше, чем на 25%.

Какую украинскую продукцию покупают за границей и какие перспективы у экспорта в 2017 году

 

Тем не менее, в Минэкономразвития прогнозируют в 2017-м рост экспорта товаров и услуг на 8%.

В 2016-м произошло несколько важных изменений, которые могут позитивно сказаться на украинском экспорте, обращает внимание экономист Павел Ильяшенко. "Неожиданно во второй половине года темпы роста мировой экономики начали ускоряться. И что важно, заметно оживилось машиностроение. Индекс Global manufacturing PMI достиг 34-месячного максимума по итогам декабря. То есть в этот раз ускорение мировой экономики не столь призрачно, как было ранее", - подчеркивает Ильяшенко.

Второй важный фактор, по мнению экономиста, это изменение политического фона. По его мнению, рынки готовы делать ставку на рост госрасходов, особенно на инфраструктуру. Потому-то будет расти спрос на сырье, в соответственно вверх пойдут и цены."Впервые с 2011 года мировая экономика должна помочь украинской экономике расти, а не оказывать негативное влияние. Внешняя конъюнктура должна быть положительной для обоих секторов (металлургии и АПК - Ред.), но больше позитива должно получить именно с/х, где цены еще не успели "переварить" перспективы роста спроса", - прогнозирует Ильяшенко.

В свою очередь, в Агентстве индустриального маркетинга отмечают, что для металлургии в 2017-м возможны два сценария - стабильности и развития. "Сценарий условно "со знаком минус" предусматривает, что ситуация на мировых рынках существенно не изменится. Это позволит украинским металлургам сохранить объемы экспорта на уровне 2016 года с погрешностью +/-2%. Кроме того, возможно повышение цен, которое не превысит 10-15% по сравнению с прошлым годом", - рассказывает Александр Шейко.

При позитивном раскладе богатые страны в 2017-2018 годах решатся осуществлять масштабные инфраструктурные проекты, что повлечет потребление и цены на продукцию металлургию. "Это, соответственно, повлечет потребление проката. Дефицита предложения естественно не будет, но возможно повышение цен в пределах 20-25%, которое будет носить сезонный характер. Кроме того, тенденция роста цен на сырье, необходимое для производства стали, также "подстегнет" цены на готовую продукцию", - прогнозирует Шейко.

Динамику цен на сталь и руду в текущем году будет определять экономическая политика Китая, считают в Dragon Capital. "Пока ожидания сводятся к тому, что экономическая политика будет поддерживать высокий спрос на сталь внутри Китая. А, значит, мировые цены на сталь и руду останутся высокими", - рассказывает Елена Белан.

На рынках же сельскохозяйственной продукции тон, по ее мнению, будут задавать погодные условия, а без резких их изменений, цены останутся близки к уровням второго полугодия 2016-го.

Еще одной статьей валютных поступлений в страну является экспорт транспортных, а именно трубопроводных, услуг. И как раз тут Украина сильно зависит от позиции России. Ведь РФ, а именно "Газпром", является хоть и не единственным, но ключевым потребителем украинских трубопроводных услуг. Тем не менее, в 2017-м ожидать существенного падения не стоит, ведь договор о сотрудничестве между российским газодобытчиком и украинским "Нафтогазом" действует до конца 2019-го. Что будет с экспортными поступлениями по этой статье через три года, прогнозировать сложно. Тем не менее, в "Нафтогазе" и "Укртрансгазе" рассчитывают подписать новый контракт с "Газпромом", только но в этот раз на других условиях.

А вот украинские ИТ-экспортеры уверены в безоблачном будущем и оптимистичны на счет роста этого сектора в 2017-м и последующих годах. "При отсутствии внутренних и внешних экономических потрясений отрасль продолжит органические рост приблизительно на 15-20%. Согласно прогнозам PwC, которые подготовлены по результатам прошлогоднего исследования украинского ИТ-сегмента, аутсорсинг может удвоить экспортную выручку до 2020 года, достигнув $5,2 млрд, с соответствующим ростом количества рабочих мест в индустрии", - прогнозирует глава совета директоров SoftServe Ярослав Любинец.

Тем не менее, можно увидеть и более стремительный рост ИТ-сектора в целом и экспорта в частности, уверен управляющий директор GlobalLogic в Украине Игорь Беда. Для этого, по его мнению, нужно дополнительно простимулировать рост отрасли - сделать фискальную и регуляторную политику государства более предсказуемой, провести реформу образования, улучшить условия защиты интеллектуальной собственности.

"IT может стать одним из драйверов украинской экономики наряду с аграрной индустрией и металлургией", - подчеркивает Игорь Беда.

Расширение рынков

В Минэкономики во всеуслышание говорят, что Евросоюз сегодня является основным торговом партнером Украины. Доля экспорта товаров в страны ЕС по итогам 11 месяцев 2016-го составила 37,3%. Тем не менее, за год доля поставок в ЕС выросла приблизительно на 4,4%, тогда как в СНГ снизилась на 27%.

Лидерами экспорта в Евросоюз является продукция аграрной и пищевой промышленности, а также недрагоценные металлы и изделия из них. При этом в Украинском клубе аграрного бизнеса отмечают, что в прошлом году Украина увеличила темпы и объемы закрытия квот беспошлинных поставок в ЕС. Полностью были использованы квоты на экспорт меда, сахара, круп, муки, солода и пшеничной клейковины, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока, зерновых и квоту по мясу птицы. Кроме того, в прошлом году предприниматели начали впервые использовать квоты на беспошлинный экспорт обработанной продукции из молочных сливок, обработанной продукции из зерновых и грибов.

При этом наращивать продажи в Евросоюз украинские экспортеры будут постепенно.

"Для тех, кто еще не освоил это направление, выход на новые рынки потребует инвестиционных вложений в ребрендинг, маркетинг, продвижение своего товара", - подчеркивает Елена Белан главный экономист Dragon Capital. Источники финансирования таких инвестиций, по ее мнению, пока остаются малодоступными.
 

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19.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ито­ги 2016 го­да

19.01 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: ито­ги 2016 го­да

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27.01 От че­го бы не умер Ва­ле­рий Бо­ло­тов, сде­лал он это очень во­вре­мя

26.01 По­ро­шен­ко одоб­рил до­пуск в Укра­и­ну ино­стран­ных во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний для уче­ний

26.01 Клим­кин: Я не ви­жу шан­са встре­чи "нор­манд­ской четверки" в бли­жай­шее вре­мя

26.01 Оме­лян пе­ре­дал в НАБУ и СБУ до­ку­мен­ты о кор­руп­ции у Бал­чу­на

25.01 ПАСЕ при­ня­ла ре­зо­лю­цию по Укра­ине - Ло­гвин­ский

25.01 Как нар­де­пы со­би­ра­ют­ся ре­гу­ли­ро­вать ры­нок зем­ли

25.01 Суд ЕС при­знал, что Рос­сия по­став­ля­ет во­ору­же­ние на Дон­басс

25.01 Грой­сман под­дер­жал гла­ву "Укрзализныци" Бал­чу­на в кон­флик­те с ми­ни­стром ин­фра­струк­ту­ры Оме­ля­ном

24.01 За­чем "литовцы" на ма­ши­нах жгут ши­ны под Ки­е­вом

24.01 Вер­хов­ный суд хо­тят по­де­лить лю­ди Порт­но­ва, Мед­вед­чу­ка и Ки­ва­ло­ва

23.01 Ти­мо­шен­ко по­лу­чи­ла Буб­лик для пе­ре­вы­бо­ров в мае

23.01 По­ро­шен­ко со­здал во­ен­но-воз­душ­ную зо­ну "Восток" с рас­про­стра­не­ни­ем ее на не­под­кон­троль­ные тер­ри­то­рии До­нец­кой и Лу­ган­ской об­ла­стей

20.01 Но­вый по­ли­ти­че­ский се­зон ак­ту­а­ли­зи­ро­вал раз­го­во­ры о гря­ду­щей са­мо­лик­ви­да­ции Оп­по­зи­ци­он­но­го бло­ка

20.01 Бри­тан­ские спе­ци­а­ли­сты про­во­дят внеш­ний аудит си­сте­мы Ми­но­бо­ро­ны по борь­бе с кор­руп­ци­ей - Пол­то­рак

20.01 Ра­да за­кры­ла 5-ю сес­сию, оче­ред­ная от­кро­ет­ся 7 фев­ра­ля

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27.01 Ford до­ба­вит "старым" ма­ши­нам совре­мен­ные оп­ции.

27.01 Про­ку­ра­ту­ра по­до­зре­ва­ет экс-гла­ву Volkswagen в мо­шен­ни­че­стве

27.01 Aston Martin ли­шил кры­ши 603-силь­ный су­пер­кар Vanquish S

27.01 В Facebook по­яви­лась воз­мож­ность ис­поль­зо­вать USB-на­ко­пи­тель в ка­че­стве элек­трон­но­го клю­ча

27.01 Не­ви­ди­мые филь­тры совре­мен­ной жиз­ни ли­ша­ют нас вы­бо­ра

27.01 Microsoft рас­ска­за­ла о ре­жи­ме Game Mode в Windows 10, ко­то­рый уже мож­но опро­бо­вать

27.01 Ав­то­мо­би­ли Volkswagen по­лу­чат "климатическое" ло­бо­вое стек­ло

26.01 Volvo S90 и V90 по­лу­чи­ли выс­шую оцен­ку Euro NCAP

26.01 Skoda при­спо­со­би­ла Kodiaq для без­до­ро­жья

26.01 Укра­ин­ская IT-ко­ман­да воз­гла­ви­ла ми­ро­вой рей­тинг "белых" ха­ке­ров

26.01 Ком­пью­тер­ная си­сте­ма ВС Шве­ции вы­шла из строя из-за ки­бе­р­ата­ки

26.01 Спе­ци­а­ли­ста­ми Japan Display со­здан гиб­кий жид­ко­кри­стал­ли­че­ский дис­плей Full HD раз­ме­ром 5,5 дюй­ма

26.01 Со­во­куп­ная оцен­ка укра­ин­ских про­дук­то­вых IT-ком­па­ний пре­вы­си­ла $2,5 млрд - гла­ва ас­со­ци­а­ции UVCA

25.01 Ки­тай­ские про­из­во­ди­те­ли дис­пле­ев AMOLED от­ста­ют от Samsung Display не ме­нее чем на три го­да

25.01 В круп­ной аме­ри­кан­ской роз­нич­ной се­ти Walmart нач­нут про­да­вать ав­то­мо­би­ли

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24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

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Спе­ци­а­ли­ста­ми Japan Display со­здан гиб­кий жид­ко­кри­стал­ли­че­ский дис­плей Full HD раз­ме­ром 5,5 дюй­ма
Со­во­куп­ная оцен­ка укра­ин­ских про­дук­то­вых IT-ком­па­ний пре­вы­си­ла $2,5 млрд - гла­ва ас­со­ци­а­ции UVCA