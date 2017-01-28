Украина должна более активно отстаивать свою позицию в диалоге с Международным валютным фондом, если его условия не способствуют реализации национальной промышленной политики, убежден глава Совета Национального банка Украины, академик Богдан Данилишин. Об этом он заявил Українським Новинам в первом интервью, которое дал к качестве председателя Совета НБУ. Также, по мнению Данилишина уровень доверия населения к банковской системе в 12%, о чем свидетельствуют некоторые социологические исследования, слишком оптимистичен. Он также не поддерживает немедленного увеличения существующего уровня максимальной суммы гарантирования вкладов. Об этом можно будет говорить, когда среднегодовые темы роста ВВП будут более 2.3-3%.

В некоторых публичных выступлениях Вы высказались за проведение продуктивной эмиссии для стимулирования экономики. Удалось ли Вам убедить в этом других членов Совета НБУ?

Я постоянно и последовательно отстаиваю необходимость приоритетности развития реального сектора экономики. Многие в Украине осознают, что без промышленной политики с проактивным участием государства выход на траекторию устойчивого экономического роста в Украине маловероятен. Именно развитие промышленности приводит к увеличению производимой в стране добавленной стоимости, способствует росту ее богатства. А без развитой современной промышленности нация обречена на бедность и массовую безработицу. За последние два года я писал об этом, наверное, не меньше сотни раз и продолжаю придерживаться такой точки зрения. Современная промышленность может быть создана только таком обязательном условии - осуществление государством соответствующей протекционистской политики. Тогда как свободная торговля не только не способствует созданию промышленных предприятий, отвечающих актуальному в мире технологическому укладу, а наоборот, приводит к разрушению существующей промышленности.

По моему мнению, нам в Украине надо научиться смелее применять различные модели из арсенала экономической науки. Поэтому я предлагал и предлагаю дополнить политику нашего правительства еще и другими методами, принятыми в развитом цивилизованном мире. Точечные неокейнсиански методы, при правильном их применении, да еще и при слаженной работе правительства и НБУ, вполне способны создать предпосылки для экономического роста, не будет сопровождаться заметным увеличением уровня инфляции. Известный факт, что увеличение количества денег, находящихся в обращении, не обязательно приводит к росту цен. Потому что деньги, которые вновь появились в обращении, не обязательно переходят на товарные рынки или рынки услуг.

С другой стороны, инфляционное таргетирование не может быть самоцелью экономической политики, ведь сдерживания инфляции является только одним из методов улучшения жизни населения страны там, где оно осуществляется. И это всегда надо иметь в виду любом аналитику, давая оценку правильности экономической политики правительства и Нацбанка или оценивая деятельность и суждения того или иного ученого.

Поэтому нужно способствовать, с одной стороны, достижению ценовой и финансовой стабильности, а с другой - экономическому росту.

Что касается того, удалось мне убедить других моих коллег по Совету, то я уважаю мнение каждого из нас. Чья позиция окажется верной, покажет время.

Недавно один из членов Совета сообщил об идеологическом расколе в Совете НБУ? Насколько такие заявления соответствуют действительности?

Никакого идеологического раскола в Совете НБУ нет. Бесспорно, бывают жесткие профессиональные дискуссии о путях и методах достижения поставленных целей. И лично я отстаиваю право каждого на собственное мнение, независимо от того, нравится она кому-то или нет. Потому любое развитие заканчивается именно тогда, когда все едины в своих мнениях. В любом здоровом и успешно функционирующем учреждении обязательно должна быть конструктивная дискуссия, как она есть и в науке, поэтому наука и развивается.

Важно то, что на основании глубокого анализа, учета мнений нам удается находить компромисс. А громкое заявление является тривиальным преувеличением, его причины не стоят внимания общества.

Персональный состав Совета является высокопрофессиональным, и меня это радует. Наш коллектив вполне осознает вызовы, которые сейчас стоят перед экономикой государства, в том числе перед финансово-банковским сектором. Совет Национального банка плодотворно сотрудничает и с Правлением Национального банка, и с научно-экспертной средой, в том числе с профессиональными банковскими ассоциациями. Мы стремимся слышать и слышим мнение рынка о результатах работы банковской системы, влияния на нее как Нацбанка, так и Совета.

Есть ли у Вас разногласия во взглядах на денежно-кредитку политику НБУ? Какие будут главные риски ее проведения?

Думаю, на этом этапе уже не является корректным говорить о разногласиях во взглядах на денежно-кредитную политику в этом году. Совет Национального банка принял Основные принципы денежно-кредитной политики на этот год и среднесрочную перспективу, и это документ, который учел мнения всех участников его разработки.

А риски, безусловно, есть. Ключевыми среднесрочными рисками остаются возможность эскалации российской агрессии на востоке Украины, низкий темп структурных реформ, медленные темпы роста экономик торговых партнеров и задержки в сотрудничестве с международными финансовыми организациями, в первую очередь с МВФ.

Существуют и угрозы, генерируемые во внешнем секторе, прежде всего со стороны внешнеэкономической конъюнктуры.

Поэтому нашему правительству и НБУ в ближайшее время необходимо начать разработку оперативных мероприятий, которые позволят демпфировать (гасить - ред.) будущие внешнеторговые шоки, если они наступят, а вероятность этого есть, поскольку международная экономика носит характер "сообщающихся сосудов" и в ней все очень взаимосвязано. Мы даже не можем точно представить, где и как могут отрицательно (а в определенных секторах и положительно) сказаться действия администрации нового президента США на нашу экономику. Мы можем только это предполагать. Но делать такие предположения нужно уже сейчас.

Я бы предпочел готовиться к худшему. Это будет разумным шагом. Создание центров роста украинской экономики внутри страны в неторговом секторе экономики - строительство инфраструктура, здравоохранение, образование, наука, госуслуги - могут дать нам некоторую передышку, чтобы понять, как теперь работает мировая экономика и носят ли эти изменения длительный характер. Все это необходимо для выработки нашей конкурентной стратегии и для того, чтобы наша экономика не стала терять рабочие места, а материальный уровень трудящихся не снизился. А это может произойти сейчас совсем некстати - в момент, когда экономика Украины уже начала органично восстанавливаться.

Поддерживаете ли Вы политику уменьшения вмешательства правительства в экономику?

Позволю себе еще раз заметить, что нам надо начать более критически относиться к отдельным советам, которые дают из-за рубежа, покончив с доминированием в нашей экономической политике идей неолиберализма и обратившись к идеям неокейнсианства. И использовать там, где это уместно, плановые методы в экономике и инструменты стимулирования нашего промышленного роста, в рамках промышленной протекционистской политики. Во всем надо искать баланс. Считаю принципиально важным исходить из того, что в нынешнем сложнейшем мире очень трудно найти эффективные решения в рамках какой-то одной макроэкономической ортодоксии, и реальная экономическая политика всегда представляет собой определенное сочетание различных методов, которые не опровергают, а дополняют друг друга.

Почему в Украине не восстанавливается кредитование? Проблема исключительно в плоскости процентных ставок?

Ключевой задачей банковских учреждений является восстановление кредитования. Это признается всеми. Макроэкономическая среда функционирования банков улучшается: растет ВВП, инфляция контролируется; значительно снижен дефицит государственных финансов; улучшается состояние платежного баланса. Кстати, в это уже вносит свой вклад и Совет Национального банка, сейчас реализуются принятые нами Основные принципы денежно-кредитной политики на этот год и среднесрочную перспективу. Надеюсь, что ожидаемое определенное ускорение темпов экономического роста скажется и на количестве платежеспособных заемщиков и финансово-успешных клиентов банков.

С точки зрения НБУ, наиболее привлекательными для кредитования являются отрасли, ориентированные на внутренний спрос, а также малый, средний и микробизнес, которые имеет умеренную долговую нагрузку. В целом стабилизировалась ситуация с качеством кредитного портфеля, и в течение 2017 году можно ожидать постепенное снижение доли проблемных кредитов. Ожидается, что с точки зрения стоимости кредитные ресурсы станут более доступными. И, наконец, после трех лет убытков банковский сектор в целом в 2017 году должно сработать прибыльно.

Таким образом, сейчас я с осторожным оптимизмом смотрю на перспективы восстановления кредитования.

Есть доверие населения к руководству НБУ? Почему?

Проблема доверия является центральной в развитии банковского сектора. Эффективность его функционирования зависит от уровня доверия к нему соотечественников. Здесь естественная цепь: нет доверия - нет клиентов - нет экономического роста - нет достойной жизни. К сожалению, доверие вкладчиков было в значительной мере разрушено. Как следствие, потерян важный ресурс кредитования в условиях нехватки инвестиций. Как утверждают отдельные социологические исследования, уровень доверия к банковской системе, в настоящее время, составляет только 12%. Однако я считаю, что и эти цифры слишком оптимистичны.

Между тем, сегодня уже есть и определенные положительные процессы. Пусть медленно, но возвращается доверие общества к банкам, свидетельством чего является прирост депозитов. Напомню, что остатки по депозитам в национальной валюте по итогам 2016 выросли на 8.7%. При этом гривневые депозиты бизнеса росли опережающими темпами - на 12.0% за прошлый год. Этому способствовало постепенное оживление экономической активности и улучшения финансовых результатов предприятий, в том числе благодаря активизации деятельности экспортеров во второй половине года. Рост номинальных доходов населения способствовало увеличению гривневого депозитного портфеля граждан на 5,2% по итогам года. Ожидается НБУ, прирост депозитов в 2017 году немного ускорится по сравнению с темпами прошлого года.

Поэтому, по моему мнению, восстановление доверия к банкам должно стать целенаправленной работой правительства, НБУ и парламента. В этом аспекте, шаг за шагом, Совет НБУ будет нарабатывать свои основные решения.

В чем Вы видите самые просчеты в работе Правления НБУ?

В течение 2015-2016 годов Национальный банк Украины сделал много для сдерживания инфляции, стабилизации валютного рынка и обменного курса гривны, оздоровления банковской системы. Однако, несмотря на положительные сдвиги, которые начали наблюдаться во втором полугодии 2016 году, не все изменения на денежно-кредитном и валютном рынках, а также в банковской системе воспринимаются однозначно.

К примеру, очистка заложило основы для стабильной работы банковской системы в будущем. Однако требуют осмысления и глубокого анализа действия, которые должны сформировать будущий фундамент прочной банковской системы. Вместе с тем мы должны понимать и влияние политики "очищения" на дальнейшее развитие экономики страны. Этим сейчас и занимается Совет Национального банка. Наша цель - обеспечить независимую банковскую систему и стабильное социально-экономическое развитие Украины. В то же время действия Национального банка Украины имеют координироваться с усилиями президента Украины, правительства и Верховной Рады по обеспечению развития экономики, восстановлению доверия к банковской системе, привлекательной инвестиционной среды, интереса внутреннего инвестора.

Считаете ли Вы успешной работу НБУ по введению инфляционного таргетирования? Оправданы ли цели Нацбанка по достижению инфляции 8% и 6% в 2017-2018 годах?

Нацбанк в силу тех задач, которые стоят перед ним и обусловлены Конституцией и профильным законом, а также в рамках имеющихся полномочий и инструментов для их реализации, проводит политику сдерживания роста цен. И проводит ее в целом успешно - за 2016 инфляция составила 12,4%, то есть, в пределах целевых ориентиров НБУ.

Что касается инфляционных целей на этот и следующий год, то сегодня считаю их достижимыми. Во-первых, их планирует достичь не только НБУ, но и правительство. А это, конечно, залог успеха. Во-вторых, этот уровень является консенсуальным и в экспертной среде.

Вместе с тем, мы в Совете НБУ осознаем, что снижение инфляции до провозглашенных уровней не гарантирует, к сожалению, устойчивого роста украинской экономики, которая остается по своей сути сырьевой и продолжает зависеть от состояния внешней конъюнктуры. Для преодоления этой порочной зависимости усилия Национального банка должны быть поддержаны соответствующей структурной политикой правительства.

Не считаете ли Вы, что гибкое курсообразование в Украине на самом деле заблуждение учитывая зарегулированность валютного рынка?

Следует принимать во внимание, что отечественное производство, банковская и финансовая система, а также денежно-кредитный и валютный рынки, весь народнохозяйственный организм в целом, находятся в искаженном кругу сырьевой зависимости. В результате роста национальной экономики синхронизировано с повышением мировых цен на сырье, в которую входят основные товарные группы украинского экспорта. И наоборот, падение сырьевой конъюнктуры приводит к параллельному ухудшение состояния всех составляющих украинской экономики, включая денежно-кредитный рынок, динамику цен, банковской и финансовой системы.

Жесткая денежно-кредитная политика, которая проводилась Национальным банком была оправданной, учитывая стрессовые условия функционирования экономики Украины и необходимость обеспечения стабилизации макроэкономической ситуации. При надлежащих макроэкономических условиях НБУ необходимо продолжать устранять административные ограничения на валютном рынке. Однако такой процесс должен быть постепенным: с одной стороны, необходимо избегать шагов, которые могут привести к потере контроля над ситуацией на валютном рынке, а с другой - дать достаточное пространство для развития экономики.

Имеет ли Украина альтернативу программе сотрудничества МВФ? Какие по вашему мнению перспективы возобновления сотрудничества?

Сотрудничество с МВФ - это своего рода страховой полис и гарантия для дальнейшего налаживания связей Украины с другими международными финансовыми организациями. Несмотря на неоднозначное отношение к некоторым из требований, предъявляемых Фондом нашей стране, считаю, - Украина в нынешней ситуации не может отказаться от сотрудничества с МВФ.

Только неисправимый оптимист может считать, что неполучение кредита Фонда не отразится на ситуации с валютным курсом и потребительскими ценами, которые в определенной степени зависят от курсовой ситуации. Думаю, что только этого аргумента достаточно (хотя он не один) для того, чтобы утверждать: Украина не имеет возможности отказаться от кредитного сотрудничества с МВФ.

Другое дело, что надо иметь свое мнение, видеть и понимать свою страну, ее противоречия и проблемы, исторические и институциональные особенности, уклад, который формировался не только в советское и постсоветское время.

Как вы оцениваете возможность возвращения Украины на внешние рынки заимствований? Не придется ли проводить еще одну реструктуризацию долгов?

Выход на международные рынки капитала бесспорно возможен. Другое дело стоимость, по которой можно будет привлекать ресурсы. Государства, рейтинги которых находятся не на инвестиционных уровнях, заимствуют очень дорого. Даже с этой точки зрения, кредитование от МВФ является выгодным.

В интересах Украины - начать демонстрировать экономический рост. Мы должны одновременно двигаться в двух направлениях - институциональные и структурные реформы, с одной стороны, и современная промышленная политика - с другой (но это не взаимоисключающие действия). Иначе шансов на успех в Украине в динамичном и меняющемся мире не будет. И нам следует достойно оценивать роль МВФ, который не только способствует стабилизации ситуации в макроэкономике и финансах Украины, но и создает своеобразное давление с целью осуществления непопулярных, но необходимых структурных и институциональных реформ. И одновременно мы не должны отказываться от своих стратегических интересов, которые заключаются в реализации мероприятий по развитию промышленной политики, направленных на обеспечение технологического превосходства в качестве единственного способа достижения успеха в мире, где на смену третий промышленной революции уже приходит четвертая. И нет другого пути, кроме активного аргументированного диалога с МВФ относительно тех вопросов, по которым позиция Фонда не способствует реализации национальной промышленной политики, какими бы горячими и напряженными были эти дискуссии. Важная роль в этом диалоге уделяется Национальному банку Украины. И если для достижения качественного развития нашей страны потребуется столь длительный и напряженный диалог с МВФ, то, значит, это нужно сделать. И лично я готов приложить все необходимые силы, знания и потратить необходимое время для достижения макроэкономической и финансовой стабилизации и, одновременно с этим, для реализации в Украине адекватной современным мировым требованиям промышленной политики.

Достаточно ли плотно работает НБУ с правительством, в частности с Минфином?

По моему мнению, Правлению Национального банка удается обеспечивать конструктивное сотрудничество со всеми министерствами. Безусловно, могут быть некоторые различия во взглядах относительно путей и методов достижения поставленных целей, но важно, что НБУ и правительству удается найти компромисс.

Не видите Вы конфликта интересов руководителей НБУ в случае с некоторыми банками, в частности Михайловский, Платинум банк?

Согласно информации полученной Советом от Национального банка, подтверждение конфликта интересов отсутствует, хотя бы потому, что все решения правление принимает коллегиально.

Надо увеличивать сумму гарантирования вкладов - до какого размера и почему?

Ставка по возмещению пострадавшим вкладчикам, все время повышается. На момент принятия президентского указа, в 1999 году, гарантировалось возвращение 500 гривен (около 100 долларов США). Затем было 1200 гривен, позже - 1500 гривен (почти 300 долларов США). Сейчас эта сумма составляет 200000 гривен. На мой взгляд, важнейшая социальная функция Фонда гарантирования вкладов физических лиц - это защита малообеспеченных вкладчиков. Главное - государство этого добивается. Хотя, понятно, что повышение планки гарантированных выплат будет способствовать восстановлению доверия к банковской системе, и я думаю, как только появится возможность, государство это сделает. Когда среднегодовые темы роста ВВП будут более 2.3-3%, можно будет говорить об увеличении суммы гарантирования вкладов.