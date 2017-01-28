С 1 января 2017 все кандидаты на должности государственной службы должны подавать электронные декларации об имуществе и доходах, говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по вопросам государственной службы.

Согласно сообщению, такая декларация должна охватывать отчетный год (с 1 января по 31 декабря включительно), предшествующий году, в котором лицо подало заявление на занятие должности (участие в конкурсе), если иное не предусмотрено законодательством, и содержит информацию по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Законодательством могут предусматриваться особенности процедуры отбора кандидатов на занятие вакантных должностей субъектов декларирования.

Например, закон "О государственной службе" предусматривает представление двух деклараций в процессе такого отбора: первая декларация подается лицом, желающим принять участие в конкурсе на занятие вакантной должности госслужбы, вместе с другими документами для участия в конкурсе; вторая декларация подается указанным лицом, если оно победило в конкурсе, перед его назначением на должность.

В обоих случаях декларация подается за прошлый год. При этом период, охватывающийся соответствующими декларациями, зависит от времени их представления: например, если документы для участия в конкурсе были представлены в декабре 2016 года, то первая декларация должна охватывать предыдущий 2015; при этом, если решение о победе в конкурсе было принято уже в 2017 году (например, в январе), то вторая декларация должна охватывать предыдущий 2016 год.

