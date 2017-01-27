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Порошенко одобрил допуск в Украину иностранных воинских формирований для учений
Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №5636 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
"Закон подписан. 26.01.2017 возвращен с подписью от Президента", - сказано на странице.
В частности, одобрен допуск Вооруженных сил США, других государств - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) и государств - участников программы "Партнерство ради мира" для участия в 3 многонациональных учениях.
Допуск иностранных воинских формирований разрешен на 365 дней для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил в Международном центре миротворчества и безопасности (Львовская область) и в других воинских частях и полигонах Вооруженных сил Украины.
Общая численность участников этих учений составит до 13 тыс. военнослужащих: до 10 тыс. военнослужащих от Вооруженных сил Украины и максимум по 1,5 тыс. военнослужащих от США и от НАТО, а также участников программы "Партнерство ради мира".
Также одобрен допуск иностранных воинских формирований на 25 дней в июне-ноябре для участия в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2017" в Международном центре миротворчества и безопасности (Львовская область).
Общая численность сил и вооружения составит до 3,5 тыс. военнослужащих: до 1,5 тыс. - от украинской стороны и по 1 тыс. максимум от США и стран-членов НАТО и участников программы "Партнерство ради мира".
Кроме того, допуск иностранных военнослужащих одобрен на 25 дней в июле-сентябре для участия в украинско-американских учениях "Си Бриз - 2017", которые состоятся в акватории Черного моря, на полигонах Вооруженных сил Украины, военных аэродромах "Школьный" (Одесса), "Кульбакино" (Николаев), "Чернобаевка" (Херсон), посадочных площадках Тендровской косы (Николаевская область), международном аэропорту "Одесса", Одесском морском торговом порту, морском торговом порту "Южный" (Одеса) и военном порту Очакова (Николаевская область).
Общая численность участников учений составит до 3,5 тыс. военнослужащих: до 1 тыс. от Украины и от США, до 1,5 тыс. - от НАТО и участников программы "Партнерство ради мира".
Для обеспечения проведения всех этих учений планируется использовать 34 млн 888 тыс. 300 гривен.
Как сообщали Українські Новини, государственный концерн "Укроборонпром" договорился с компанией Aeroscraft (США) о совместном производстве автоматической винтовки М16.
Ранее были опубликованы яркие фотографии и видео испытаний украинских военных беспилотников.
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Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №5636 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
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