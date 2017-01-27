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Топливно-энергетический комплекс
НБУ прогнозирует рост монетарной базы на 7,7% и денежной массы на 11,5% в 2017
14:39 26.01.2017 |
Национальный банк прогнозирует рост монетарной базы на 7,7% и денежной массы на 11,5% в 2017 году.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ улучшил прогноз роста монетарной базы в сторону уменьшения с 8,4% до 7,7% в этом году и сохранил на уровне 8,2% в следующем году.
Рост денежной массы также пересмотрен в сторону уменьшения с 13,2% до 11,5% в текущем году и с 14,5% до 13,3% в следующем году.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, увеличилась на 13,6% с 336,0 млрд гривен на 1 января 2016 года до 381,575 млрд гривен на 1 января 2017 года.
В декабре денежная база увеличилась на 6,7% (на 1 ноября - 357,6 млрд гривен).
Денежный агрегат М3 (денежная масса) в 2016 году увеличился на 10,8% с 994,062 млрд гривен на 1 января 2016 до 1 101,641 млрд гривен на 1 января 2017.
Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в 2016 увеличился на 11,5% с 282,7 млрд гривен до 315,2 млрд гривен.
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