Национальный банк прогнозирует рост монетарной базы на 7,7% и денежной массы на 11,5% в 2017 году.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ улучшил прогноз роста монетарной базы в сторону уменьшения с 8,4% до 7,7% в этом году и сохранил на уровне 8,2% в следующем году.

Рост денежной массы также пересмотрен в сторону уменьшения с 13,2% до 11,5% в текущем году и с 14,5% до 13,3% в следующем году.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, увеличилась на 13,6% с 336,0 млрд гривен на 1 января 2016 года до 381,575 млрд гривен на 1 января 2017 года.

В декабре денежная база увеличилась на 6,7% (на 1 ноября - 357,6 млрд гривен).

Денежный агрегат М3 (денежная масса) в 2016 году увеличился на 10,8% с 994,062 млрд гривен на 1 января 2016 до 1 101,641 млрд гривен на 1 января 2017.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в 2016 увеличился на 11,5% с 282,7 млрд гривен до 315,2 млрд гривен.