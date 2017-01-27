Финансовые новости
- |
- 27.01.17
- |
- 03:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НБУ повысил прогноз роста ВВП Украины на 2017г до 2,8% и понизил на 2018г до 3%
15:01 26.01.2017 |
Согласно оценкам центробанка, экономический рост в 2016 году составил 1,8%.
По мнению НБУ, на прогнозном горизонте экономика постепенно будет приближаться к своему потенциальному уровню: совокупный спрос будет продолжать сдерживать инфляцию, хотя это влияние значительно ослабнет по сравнению с предыдущими годами.
Регулятор также пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2017 и 2018 годы до около $3,5 млрд с $2,9 млрд и $2,8 млрд соответственно.
По мнению НБУ, этот дефицит будет покрываться за счет притока капитала по финансовому счету, и прежде всего, за счет привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов.
"Как следствие, сводное сальдо платежного баланса в 2017-2018 годах будет профицитным", – подчеркивает Нацбанк.
По прогнозам НБУ, дефицит текущего счета на 2016 год составит $3,4 млрд вместо предварительной оценки в $2,5 млрд.
Регулятор ожидает рост золотовалютных резервов к концу 2017 года до $21,3 млрд и к концу 2018 года до $27,1 млрд, рассчитывая на получение планируемых траншей от МВФ.
"Дальнейшее увеличение резервов остается важным заданием для НБУ, учитывая значительные объемы платежей в 2019 году", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2017 год прогноз роста ВВП на 2017 год закреплен на уровне 2,5%, на 2018 год – 3,5%, на 2019 год – 4%.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко одобрил допуск в Украину иностранных воинских формирований для учений
Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №5636 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
|НБУ повысил прогноз роста ВВП Украины на 2017г до 2,8% и понизил на 2018г до 3%
Регулятор также пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2017 и 2018 гг до около $3,5 млрд. По мнению НБУ, этот дефицит будет покрываться за счёт притока капитала по финансовому счёту, и прежде всего за счёт привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов.
|НБУ прогнозирует рост монетарной базы на 7,7% и денежной массы на 11,5% в 2017
|НБУ повысил прогноз инфляции на 2017г до 9,1% и сохранил учетную ставку на уровне 14%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ПАСЕ приняла резолюцию по Украине - Логвинский
Оппонентам украинской делегации не удалось поменять в резолюции термины "русская агрессия" на "внутренний конфликт". В ПАСЕ не поддержали поправку, которой предлагали указать в документе необходимость скорейшего решения вопроса представительства в Верховной Раде отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
|Как нардепы собираются регулировать рынок земли
|Розенко заявляет о снятии вопроса повышения пенсионного возраста с переговоров с МВФ
|Суд ЕС признал, что Россия поставляет вооружение на Донбасс
Российский концерн «Алмаз-Антей» решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Концерн получил решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства «Алмаз-Антей».
|Кабмин утвердил порядок ведения единого реестра заявлений на возмещения НДС
|НБУ не ожидает возобновления валютного кредитования
Это интересно
|В крупной американской розничной сети Walmart начнут продавать автомобили
|IoT-ботнеты на 60% увеличили мощность DDoS-атак
|Tesla намерена представить полностью автономный автомобиль в течение ближайших шести месяцев
|Google запустила тест мгновенных приложений для Android
|Ненавидите свой офис? Пустите в него природу
|В Париже появились первые беспилотные автобусы
|Apple и Foxconn хотят построить в США фабрику за $7 миллиардов