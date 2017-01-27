Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2017 год до 2,8% с 2,5% и снизил на 2018 год до 3% с 3,5%, сообщил НБУ в четверг.

Согласно оценкам центробанка, экономический рост в 2016 году составил 1,8%.

По мнению НБУ, на прогнозном горизонте экономика постепенно будет приближаться к своему потенциальному уровню: совокупный спрос будет продолжать сдерживать инфляцию, хотя это влияние значительно ослабнет по сравнению с предыдущими годами.

Регулятор также пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2017 и 2018 годы до около $3,5 млрд с $2,9 млрд и $2,8 млрд соответственно.

По мнению НБУ, этот дефицит будет покрываться за счет притока капитала по финансовому счету, и прежде всего, за счет привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов.

"Как следствие, сводное сальдо платежного баланса в 2017-2018 годах будет профицитным", – подчеркивает Нацбанк.

По прогнозам НБУ, дефицит текущего счета на 2016 год составит $3,4 млрд вместо предварительной оценки в $2,5 млрд.

Регулятор ожидает рост золотовалютных резервов к концу 2017 года до $21,3 млрд и к концу 2018 года до $27,1 млрд, рассчитывая на получение планируемых траншей от МВФ.

"Дальнейшее увеличение резервов остается важным заданием для НБУ, учитывая значительные объемы платежей в 2019 году", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2017 год прогноз роста ВВП на 2017 год закреплен на уровне 2,5%, на 2018 год – 3,5%, на 2019 год – 4%.