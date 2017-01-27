Арсен Аваков и Анастасия Деева.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил, что пока не планируется сокращать срок действия водительских удостоверений до 5 лет

Об этом он написал в Facebook, отвечая на вопрос в комментариях.

"Есть мировая практика по водительским удостоверениям, и мы будем ее придерживаться. Никаких "каждые 5 лет" не будет. Есть действующие законные нормы", - заявил глава МВД.

Вчера замминистра внутренних дел по европейской интеграции Анастасия Деева сообщила, что МВД готовит законопроект, который внесет ряд изменений в Правила дорожного движения.

По ее словам, среди изменений и внедрение микрочипа как составляющей данного удостоверения и нормирование возраста получения прав для разных категорий транспорта.

Деева отметила, что для продвижения процесса Евроинтеграции нужно выполнить требования директив ЕС, в частности Директивы 2006/126/ЕС о водительских правах.

Речь идет о нормировании возраста для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств, гармонизации категорий и подкатегорий транспортных средств, внедрении микрочипа как составной части удостоверения водителя и новых сроках действия удостоверений.

"Нормирование возраста получения прав расширит доступ к управлению отдельными категориями транспорта, микрочипы обеспечат защиту от подделок, а пересмотр сроков действия будет способствовать большей безопасности дорожного движения. Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения. По требованиям Директивы нормами должны будут установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям. Кстати, категории транспорта также будут пересмотрены", - написала Деева.

В комментариях отметили, что пересмотр срока действия водительских прав приведет к увеличению количества взяток, а не к большей безопасности на дорогах, в ответ заместитель главы МВД заверила, что этот вопрос должны решить новые сервисные центры.

Кроме того, Деева напомнила о принятии Верховной Радой закона №0124 "О присоединении к Протоколу о внесении поправок в пункт а) части первой статьи 1 и части первой и пункта b) части третьей статьи 14 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)". Он также должен выполнить требования директив Евросоюза, но на этот раз в сфере обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов.







