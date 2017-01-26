Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине", сообщил народный депутат Украины, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ Георгий Логвинский.

"Резолюция ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" принята. Счет 106 на 11 опять в пользу Украины", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Народный депутат также отметил, что оппонентам украинской делегации не удалось поменять в резолюции термины "русская агрессия" на "внутренний конфликт".

В то же время СМИ сообщили, что в ПАСЕ не поддержали поправку, которой предлагали указать в документе необходимость скорейшего решения вопроса представительства в Верховной Раде отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Согласно тексту резолюции, ПАСЕ приветствует проводимые украинскими властями реформы. При этом отмечается, что, признавая связь между Минским процессом и многими реформами, отсутствие прогресса в имплементации Минских соглашений не должно использоваться как оправдание отсутствию поддержки темпов, приверженности имплементации других реформ.

Ассамблея надеется, что конституционная реформа не ограничится децентрализацией и изменениями в части правосудия, а будет проводиться и в других сферах, где есть недостатки, в частности в вопросе раздела полномочий.

