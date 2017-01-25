Финансовые новости
- |
- 25.01.17
- |
- 18:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Как нардепы собираются регулировать рынок земли
17:58 25.01.2017 |
В октябре прошлого года Верховная Рада продлила мораторий на продажу сельскохозяйственных земель - до 1 января 2018 года. Мораторий продлевался уже восемь раз и каждый раз одной из причин его сторонники называли отсутствие нормативная база для функционирования рынка. Отмена моратория - одно из требований Международного валютного фонда, который считает, что запрет на продажу земли сдерживает развитие украинской экономики и приток инвестиций в аграрный сектор - один из ведущих секторов экономики. При этом МВФ ужесточил свои требования: раньше он хотел, чтобы правительство подало законопроект о рынке земли до сентября 2016 года. Но после того, как в октябре Рада продлила мораторий, требования МВФ стали более конкретными - принять закон до конца марта 2017 года.
Теперь аграрные лоббисты предлагают свои варианты функционирования рынка земли в Украине - в Верховной Раде зарегистрировано уже два законопроекта.
Первый пошел
Первый законопроект зарегистрировали депутаты от "Блока Петра Порошенко" Алексей Мушак, Сергей Хлань, Павел Ризаненко, Ольга Белькова, а также Виктор Романюк от "Народного фронта" и внефракционный Виктор Чумак.
Авторы законопроекта предлагают запустить рынок земли уже с 1 июля этого года. Первыми право продажи земли должны получить территориальные общины - они могут продавать коммунальные и государственные земли, а также Госгеокадастр, который будет продавать государственные земли. Продажа этой земли будет разрешена только на электронных торгах. Владельцы сельскохозяйственных паев получат право продавать землю только через год - с 1 июля 2018 года.
Хотя депутаты и предлагают запустить рынок земли уже в этом году, но при этом хотят чтобы большой бизнес в него пока не заходил - на первоначальном этапе покупать землю смогут только физические лица, то есть - фермеры. Бизнес, по задумке депутатов, получит право владеть землей только с 1 января 2020 года. Последние, кто сможет зайти на рынок земли - иностранцы, им будет предоставлено право владеть землей только с 1 января 2030 года.
Депутаты также установили некоторые ограничения для владельцев земли - владеть украинец сможет не более, чем 500 га и при владении более 200 га должны предоставить электронную декларацию, в которой нужно указать источник происхождения средств для покупки земли. Юридическое лицо не может владеть более чем 33% земель соответствующего района и территориальной общины. При этом установлен и нижний порог цен продажи земли - не ниже нормативно-денежной оценки и/или стоимости 20-летней аренды.
Также депутаты предложили предохранители: установить предохранители, которые защитят рынок от перекосов и спекуляций: запрет смены целевого назначения сельхозземли в течение 3 лет после вступления в права собственности, запрет на внесение сельхозземли в уставной капитал юрлиц до 2020 года, в случае перепродажи земли в первые 3 года после покупки собственник должен уплатить пошлину в размере 90% нормативно-денежной оценки земли. Депутаты также предлагают исключить любые способы бесплатной передачи государственной ссельхозземли, которые провоцируют коррупцию.
По мнению президента в Ukrainian Agribusiness Club Алекса Лиситсы, законопроект №5535 пока что лучший из всего, что вносилось в Раду - он достаточно разносторонний и учитывает интересы пайщиков, государства и бизнеса. "Он предусматривает несколько этапов внедрения рынка, где преимущество получают физические лица - граждане Украины и государство. Для бизнеса же принятие этого законопроекта значит понимание правил игры на несколько лет вперед, и возможность прогнозировать свою деятельность", - сказал он.
Также, по мнению эксперта, в законопроект внедрено достаточное количество нормативных предохранителей от спекуляций и коррупционных рисков которые помогут в случае надобности регулировать рынок.
Партнер негосударственной организации IMF Group of Ukraine Михаил Кухар считает законопроект Алексея Мушака самым реальным для принятия в Раде. "Это продуманный системный документ, подготовленный с участием ведущих экспертов и экономистов. В нем был учтен опыт европейский стран", - сказал он.
Новые феодалы
Второй законопроект, зарегистрированный в Раде, предложил депутат от того же "Блока Петра Порошенко" Аркадий Корнацкий, создатель "Агрофирмы Корнацких" в Николаевской области.
По мнению Корнацкого, покупателями земли могут быть исключительно предприятия, которые работают на земле, иностранцы не могут покупать сельхозземлю. По мнению депутата-агрария, сфера оборота сельхозземель должна регулироваться исключительно Гражданским и Земельным кодексами и специальным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и больше ничем. Он считает, что регулирование земельной сферы подзаконными актами приведет к чиновничьему произволу и коррупции. Депутат предлагает установить минимальную цену на землю на уровне "нынешний уровень арендной платы, умноженный на 20", а срок расчета за покупку - не более 6 месяцев, тогда как несоблюдение сроков может служить основанием для расторжения договора купли-продажи.
Однако в проекте Корнацкого есть несколько интересных моментов. Во-первых, он существенно сузил возможность свободной продажи земли селянами: первоочередное право на покупку земли имеют ближайшие родственники владельца (муж, жена, дети, родители), во вторую очередь такое право предоставляется братьям, сестрам, деду, бабе, внукам и "лицам, которые проживали с продавцом одной семьей не менее 5 лет до момента принятия продавцом решения об отчуждении земли". Третьим в очереди на покупку земли должен быть собственник смежного участка, а четвертым - пользователь земли, т. е. тот, кто ее, например, арендовал.
Поэтому чтобы продать свой участок стороннему покупателю, владельцу нужно заручиться нотариально заверенным отказом от всех перечисленных "первоочередников". Понятное дело, что в реальной жизни мало какой инвестор рискнет купить землю у владельца по этим правилам - продажу всегда может оспорить какой-нибудь из "обделенных" родственников бывшего владельца, или агрофирма, которая ее брала в аренду.
С другой стороны, Корнацкий предлагает ввести норму, которая будет очень интересна бедным селянам преклонного возраста: продавец в случае продажи земли по минимальной цене получает не только одиновременную сумму, но и ренту до конца своей жизни в виде продукции и услуг. Также покупатель земли должен будет в будущем оплатить похороны продавца и его поминки. А при перепродаже земли новым собственником эти обязательства по ренте и похоронам переходят новому собственнику.
По словам Михаила Кухара, в кулуарах Верховной Рады законопроект Корнацкого уже начали окрестили "законопроектом "О феодализме". Действительно, если будут действовать такие нормы, мало какой собственник сможет действительно свободно продать землю, не увязнув в судебных спорах с многочисленными родственниками или фирмой-арендатором земли.
Чужие здесь не пашут
Многие политики запугивают, что в случае отмены моратория весь благодарный украинский чернозем скупят иностранцы. Предлагает запретить покупку земли иностранцами и Корнацкий. На самом деле это миф и спекуляция. Михаил Кухар привел пример США, где нет никаких ограничений на продажу земли, но иностранцы ее почему-то не скупили. "В США в год продается не более 1,2% от всех площадей сельскохозяйственной земли. Потому что на самом деле земля нужна тем, кто будет на ней работать", - пояснил он.
По мнению Алекса Лиситсы, скупка значительных массивов украинской земли иностранцами невозможна ввиду большой раздробленности с/х земель на небольшие участки (паи), средний размер которых - 4 га. "Для иностранцев собирать поле по кусочкам не выгодно ввиду того, что значительная часть украинцев просто откажется продавать свой пай. При этом большая часть сельскохозяйственных земель находится в аренде с/х производителей строком от нескольких до десятков лет. Инвестору незачем покупать землю, которой он сможет воспользоваться только через 10 лет", - отмечает эксперт.
Кроме того, есть еще право государства на выкуп земли у собственников, и оно может этим правом воспользоваться.
Здесь напрашивается аналогия с зерном. Его экспорт из Украины ничем не ограничен, однако часть зерна все равно остается в Украине и на полках магазинов всегда есть хлеб.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Розенко заявляет о снятии вопроса повышения пенсионного возраста с переговоров с МВФ
|Суд ЕС признал, что Россия поставляет вооружение на Донбасс
Российский концерн «Алмаз-Антей» решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Концерн получил решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства «Алмаз-Антей».
|Кабмин утвердил порядок ведения единого реестра заявлений на возмещения НДС
|НБУ не ожидает возобновления валютного кредитования
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Что реально означает обещание Додона признать приднестровский газовый долг
|Рынок премиальной недвижимости Киева восстановился после кризиса
|Зачем "литовцы" на машинах жгут шины под Киевом
|Верховный суд хотят поделить люди Портнова, Медведчука и Кивалова
|Курс доллара на межбанке активно катится вниз
|Тимошенко получила Бублик для перевыборов в мае
Это интересно
|Aston Martin придумал новый логотип
|Samsung включает зарядку-разрядку в перечень тестов для аккумуляторов мобильных устройств
|Пойман человек, укравший ведро с золотом в США
В конце ноября стало известно об одной из самых дерзких краж в ювелирной районе Манхэттена в Нью-Йорке. Злоумышленник просто воспользовался моментом, когда пара охранников грузовика с золотом отвлеклись, и выкрал из автомобиля ведро с золотом. Вес этого ведра оставлял почти 40 кг, а его стоимость оценивалась в $1,6 млн.
|Илон Маск обещает новые версии электромобилей Tesla каждые год-полтора
|Samsung: причина взрывов Galaxy Note 7 - бракованные батареи
|Cadillac придумал для автомобилей свой Netflix
|Будем ли мы жить до 100 лет - и работать всю жизнь?