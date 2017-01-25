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Топливно-энергетический комплекс
Розенко заявляет о снятии вопроса повышения пенсионного возраста с переговоров с МВФ
15:53 25.01.2017 |
Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет о снятии вопроса о повышении пенсионного возраста с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF.
Об этом Розенко заявил в комментарии Українським Новинам.
"Вопрос о повышении пенсионного возраста с переговоров снят", - сказал Розенко.
Он отметил, что переговоры по подготовке новой редакции меморандума, в том числе и по вопросу пенсионной реформы, еще продолжаются.
Ранее СМИ сообщали, что МВФ предлагает повысить пенсионный возраст в Украине постепенно до 2027 года до 63 лет.
Как сообщали Українськи новини, Украина ожидает очередной транш кредита МВФ в начале феврала.
Размер транша должен составить 1 млрд долларов.
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