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Топливно-энергетический комплекс
Суд ЕС признал, что Россия поставляет вооружение на Донбасс
15:43 25.01.2017 |
Сегодня, 25 января, общий суд Европейского Союза подтвердил законность применения санкций за украинский кризис против российского государственного предприятия "Алмаз-Антей", которые заключались в замораживании активов.
"В сегодняшнем решении Суда (в первом о замораживании активов российской компании в связи с кризисом в Украине), Суд отклонил иск "Алмаз-Антей" и, таким образом, поддержал замораживание активов компании", - говорится в сообщении Суда.
В частности, Суд считает, что Совет ЕС "не действовал непропорционально, принимая решение заморозить активы предприятий, которые обслуживают, материально или финансово, действия российской власти, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". "Замораживание средств таких юридических лиц дает возможность достичь цели, чтобы предотвратить эскалацию конфликта в Украине", - подчеркнули в Суде.
В Суде также отметили, что, "преследуя целенаправленно, во-первых, лиц и организации, которые ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, и, во-вторых, лиц и юридических лиц, которые материально или финансово поддерживают такие действия, Совет мог законно ожидать, что эти действия будут прекращены или будут стоить дороже тем, кто их совершает, для того, чтобы содействовать мирному урегулированию кризиса в Украине".
Заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов назвал решение суда Европейского Союза о правомерности санкций против российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" очередной победой в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе и продления антироссийских санкций.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Суд ЕС признал, что Россия поставляет тяжелое вооружение сепаратистам на Донбассе. Российский концерн «Алмаз-Антей» решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Ну что же, они получили решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства «Алмаз-Антей», - отметил Петухов.
Как известно, ЕС в ответ на кризис в Украине в 2014 году ввел ограничительные меры к физическим и юридическим лицам. "Алмаз-Алтей" является государственным предприятием по производству противовоздушного вооружения, включая ракеты класса "земля-воздух" для российской армии. Российская власть, поставляя тяжелое вооружение сепаратистам на востоке Украины, делает свой вклад в дестабилизацию страны. "Алмаз-Алтей" просил аннулировать продление санкций от 2015 и 2016 годов.
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Российский концерн «Алмаз-Антей» решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Концерн получил решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства «Алмаз-Антей».
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