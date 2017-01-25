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Кабмин утвердил порядок ведения единого реестра заявлений на возмещения НДС
13:50 25.01.2017 |
Кабинет Министров утвердил порядок ведения единого реестра заявление о возмещении налога на добавленную стоимость (НДС).
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
Министр финансов Александр Данилюк в ходе выступления заявил, что ранее возмещение НДС было непрозрачным.
"Ранее Государственная фискальная служба (ГФС) в течение года публиковала реестры заявлений на возмещение НДС в неполном объеме. Велись 2 реестра возмещения НДС. Возмещение происходило на основании выводов, которые ГФС передавала Госказначейству раз в месяц. Это также давало возможность манипулирования суммами, заявленными на возмещение", - сказал он.
При этом Данилюк отметил, что с целью прозрачного возмещения НДС с 10 января заработал единый реестр заявлений.
"Возмещение НДС будет осуществляться на основании публичного реестра на возмещение. Теперь возмещение будет автоматическим и осуществляться ежедневно", - подчеркнул Данилюк.
Администрировать реестр будет Министерство финансов, ГФС будет предоставлять информацию о плательщиках НДС и суммах, а также данные касательно проверки правомерности возмещения НДС.
Заявитель должен будет подавать заявление на возмещение НДС до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
Может проводиться камеральная проверка максимум до 30 дней заявок на возмещение НДС, после чего будет проходить автоматическое возмещение НДС.
По словам Данилюка, это позволит уменьшить манипуляции с возмещением налога на добавленную стоимость.
Как сообщали Українські Новини, Совет Национального банка рекомендует Кабинету Министров равномерно возмещать налог на добавленную стоимость в течение года.
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