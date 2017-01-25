Национальный банк не ожидает возобновления валютного кредитования.

Об этом в пресс-центре Українських Новин в ходе круглого стола "Возобновление кредитования. Какие шаги нужно сделать банкам для сближения с бизнесом" сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передают Українські Новини.

"Мы общались с некоторыми банками с иностранным капиталом и в целом пришли к выводу, что валютное кредитование возобновляться не будет. Банки готовы кредитовать, но только качественных заемщиков с валютной выручкой под 5, 6, 7% годовых. Это ниже, чем ставки в гривне, но все - и банки, и заемщики - получили уроки и не имеют аппетита к валютному кредитованию", - сообщил Ваврищук.

По его словам, Нацбанк устраивает то, что возобновления валютного кредитования в стране не будет, несмотря на более высокие процентные ставки по гривневым кредитам.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк обеспокоен процентной политикой государственных банков.