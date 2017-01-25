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НБУ не ожидает возобновления валютного кредитования
13:08 25.01.2017 |
Национальный банк не ожидает возобновления валютного кредитования.
Об этом в пресс-центре Українських Новин в ходе круглого стола "Возобновление кредитования. Какие шаги нужно сделать банкам для сближения с бизнесом" сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передают Українські Новини.
"Мы общались с некоторыми банками с иностранным капиталом и в целом пришли к выводу, что валютное кредитование возобновляться не будет. Банки готовы кредитовать, но только качественных заемщиков с валютной выручкой под 5, 6, 7% годовых. Это ниже, чем ставки в гривне, но все - и банки, и заемщики - получили уроки и не имеют аппетита к валютному кредитованию", - сообщил Ваврищук.
По его словам, Нацбанк устраивает то, что возобновления валютного кредитования в стране не будет, несмотря на более высокие процентные ставки по гривневым кредитам.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк обеспокоен процентной политикой государственных банков.
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