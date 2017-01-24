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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем "литовцы" на машинах жгут шины под Киевом

17:42 24.01.2017 |

Политика

 Организаторы "схем" по перепродаже в Украине автомобилей из Европы без уплаты налогов требуют легализации своего бизнеса.

Что происходит?

Сегодня утром активисты на машинах с временными иностранными (преимущественно "литовскими" номерами) из общественной организации "Авто Евро Сила" частично заблокировали Одесскую, Бориспольскую и Житомирскую трассы на въезде в Киев, и зажгли шины на обочине. Организаторы спланировали акцию на утренние часы, когда поток иногородних стремится попасть в столицу на работу. Естественно, что блокировка даже одной полосы трассы привела к пробкам.

Потом активисты переместились под здание Кабинета министров - около 200 человек устроили пикет и требовали встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманов. Возле здания правительства на ул.Грушевского они также заблокировали одну полосу движения.

Чего добиваются активисты?

Участники акции добиваются как можно скорейшего принятия законопроекта №5567 "О внесении изменений в Таможенный Кодекс относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования". Этот законопроект был зарегистрирован в парламенте 21 декабря прошлого года. Его авторами значатся 56 народных депутатов из разных фракций.

Сегодня в Украине на автомобилях с иностранной регистрацией (с иностранными номерами) имеют право ездить только иностранцы. На таможне иностранцы оформляют автомобиль для временного ввоза в Украину (на срок до 1 года), и не платят таможенные платежи.

Граждане Украины также имеют право на временный ввоз автомобиля, но должны уплатить налоги (растаможить машину), которые возвращаются при вывозе авто обратно.

Авторы законопроекта предлагают облегчить финансовое бремя украинцам, которые хотят ввезти в Украину автомобиль с иностранной регистрацией (например, с литовскими номерами), пользоваться им какое-то время, но не платить при этом все необходимые таможенные сборы.

В частности, в законопроекте предложено, что граждане Украины могут временно (на срок до 1 года) ввезти автомобиль без уплаты таможенной пошлины, но в случае, если ввозится авто старше 7 лет, то владелец должен будет ежемесячно уплачивать только 0,5% таможенных платежей.

На сколько может быть дешевле такой автомобиль?

Дешевизна автомобилей, за покупку которых не нужно платить немалые налоги государству, привлекает много клиентов, поэтому на продаже таких авто расцвел целый бизнес. Сайты компаний пестрят объявлениями о продаже дешевых автомобилей, услуг по сопровождению сделки и обещаний защитить владельца от претензий правоохранительных органов в Украине.

Цены на авто, которые ввезены в Украину с применением "схем" - более чем привлекательные. Например, BMW 530, выпущенный в 2004 году, на сайте одной из таких компаний предлагается за 4,9 тыс. долларов, тогда как на рынке цена такого авто - 13,5-16 тыс. долларов. Минивен Renault Scenic 2003 года выпуска по "схеме" можно приобрести за 3,5 тыс. долларов, а обычная цена такого авто - 7,2-7,4 тыс. долларов, десятилетнюю Skoda Fabia по "схеме" можно приобрести за 2,6 тыс. долларов, хотя рыночная цена такого авто - 6,5-7,5 тыс. долларов. Lexus RX 400 Hybrid 2007 года можно приобрести всего лишь за 9,5 тыс. долларов, тогда как на рынке цена колеблется на уровне 20-22 тыс. долларов.


Как много таких автомобилей?


Статистика по количеству автомобилей, которые временно ввезены в Украину под иностранными номерами, сильно отличается. Например, депутаты в пояснительной записке к законопроекту сообщают, что таких авто почти 1,5 млн. Таможня в конце прошлого года сообщала, что около 11 тыс. таких автомобилей находятся в Украине незаконно, поскольку не были вовремя вывезены из страны владельцами.

Предприимчивые украинцы нашли несколько лазеек для обхода таможенных правил, чтобы сэкономить на уплате таможенных сборов. Например, покупатель выбирает автомобиль за рубежом, его завозят в Украину, после чего покупателю помимо машины дается на руки пакет документов, согласно которым он становится сотрудником иностранной компании, поэтому может сборы не платить и ездить на авто с иностранными номерами. Или же украинец приобретает авто, которое уже было ввезено в Украину иностранцем, и получает тот же пакет документов.

Организаторы фирм по продаже дешевых европейских авто даже обещают, что обеспечат покупателю обход требования закона, согласно которому автомобиль, ввезенный временно, нужно до истечения года вывозить за пределы Украины. "Многие, услышав о езде на машинах с европейскими номерами, ошибочно полагают, что эти автомобили должны выезжать за границу, ну как минимум раз в год. Да, такая практика есть, но мы знаем, как можно ездить до 5 лет без перезаездов. За более детальной информацией обращайтесь по телефону указанному в контактах", - указано на сайте одной из компаний.

Есть ли у активистов сторонники?

На акцию возле Кабмина собралось около 200 человек. Есть у активистов сторонники и в социальных сетях - те, кто ратует за возможность приобрести авто дешевле. Но противников таких методов давления на парламент с целью добиться принятия откровенно лоббисткого закона - явно больше. Особенно много на странице "Авто Евро Сила" в Facebook критики от тех, кто попал в организованную ими пробку и опоздал на работу или к врачу. "Мне одно не понятно: для чего было нужно устроить тысячам простых людей такой капкан на въезде в город? Перекрыли бы все улицы в правительственном квартале! Вас бы там быстро подтерли. Отрабатываете деньги, так отрабатывайте не на простых людях. Лично я ехал в Киев на прием к доктору, и опоздал", - пожаловался в соцсетях один из пострадавших.

По сути вопроса многим экспертам непонятно, зачем проталкивать через парламент легализацию "схем". Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что это несправедливо, когда кто-то будет зарабатывать на продаже в Украине европейского автомобильного "хлама", тогда как остальные граждане честно будет платить высокую цену на автомобили и полные налоги. "Ключевое - это правила игры. Они должны быть общие. Как только появляются исключения - появляются схемы и коррупция", - написал он в своем Facebook.

А как за границей?

Генеральный директор в Всеукраинская Ассоциация автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко пояснил, что правила временного ввоза автомобилей та территорию той же Европы, в которую так стремятся украинцы, намного жестче. Например, в Германию режимом временного ввоза автомобиля может воспользоваться только нерезидент ЕС, срок ввоза авто составляет до 6 месяцев. Исключение дается только студентам и тем, кто работает на территории Германии (но только на период профессиональной деятельности). Въехать на территорию Германии в автомобиле, который зарегистрирован в стране не-члене ЕС можно только на 5 дней. В Норвегии (не является членом ЕС) требования еще жестче: авто с регистрацией не в Норвегии можно использовать только при условии, что ты каждый день въезжаешь и выезжаешь каждый день.

В Турции гражданам вообще запрещено пользоваться временно ввезенными автомобилями. Исключение дается только нерезидентам, которые проводят за пределами страны более 185 дней в году.

По мнению Назаренко, украинцам целесообразней добиваться отмены импортных налогов на автомобили вообще вместо того, чтобы легализовывать "схемы".

Было бы понятно, если бы активисты жгли шины, требуя от властей максимального содействия, например, развитию электромобильной промышленности - льгот по ввозу оборудования, площадок для размещения предприятий по сбору электромобилей и выпуску комплектующих. Было бы понятно, если бы активисты требовали дать гражданство Илону Маску и всячески завлекать его в Украину. Однако привычка жить на автомобильной свалке оказывается сильнее.

Александр Суков

По материалам: Деловая столица
 

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07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

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