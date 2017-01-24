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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Верховный суд хотят поделить люди Портнова, Медведчука и Кивалова

17:15 24.01.2017 |

Политика

 

В числе кандидатов есть и нынешний глава Верховного Суда Украины Ярослав Романюк, во время Майдана поддержавший диктаторские законы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о начале "аналитической проверки сведений о кандидатах на должности судей Верховного Суда Украины". Судя по этому сообщению, в пресс-службе НАБУ не читают законов, иначе там знали бы, что конкурс идет не в Верховный Суд Украины (он должен быть ликвидирован), а в создаваемый вместо него Верховный Суд (уже без слова "Украины"). Именно это малозначащее, казалось бы, переименование обеспечило возможность создания совершенно нового высшего судебного органа на месте старого, скомпрометировавшего себя прислужничеством режиму Януковича.

Остается надеяться, что в самом НАБУ сотрудники более грамотные, чем в его пресс-службе, и будут способны выполнить свое обещание "помочь Высшей квалификационной комиссии судей обеспечить Верховный Суд специалистами без коррупционного прошлого". Сейчас на 120 должностей есть 653 кандидата. 31% из них не имеют опыта работы судьей, 30% — судьи низших инстанций, которые впервые претендуют на высшую должность. А остальные 39% — представители нынешнего верхнего этажа судебной власти, которому как раз и свойственно "коррупционное прошлое" в особо крупных размерах.

Впрочем, кроме старых коррупционных грехов важны и давние политические связи многих судей с верхнего этажа. В разное время на эти должности смогли устроиться люди Андрея Портнова, Виктора Медведчука, Сергея Кивалова, и сейчас у них есть шанс получить контроль над новым Верховным Судом. Но политическая люстрация кандидатов в ВС законом не предусмотрена. Поэтому приходится полагаться на то, что у тех, кто прислуживал режиму Януковича, а сейчас мечтает о "русском мире", главными были все же не идейные, а материальные соображения, и полученная ими неправомерная выгода может быть вычислена специалистами НАБУ.

Для иллюстрации той опасности, которая стоит сейчас перед судебной системой, упомянем нескольких особенно ярких кандидатов, замеченных движением "Чесно". Например, на должности судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда претендуют Олег Кривенда и Александр Прокопенко, являющиеся сейчас судьями Верховного Суда Украины. Как сообщил сайт "Наші гроші" со ссылкой на реестр судебных решений, эти судьи были в составе коллегии судей, фактически отменившей приказы Государственной службы геологии и недр Украины, которыми были аннулированы специальные разрешения ООО "Голден Деррик" на пользование недрами в трех областях. Кроме того, после принятия Закона "О судоустройстве и статусе судей" Прокопенко выступил с демаршем против судебной реформы, заявив, в частности, что "статус Верховного Суда Украины является неизменным, процедура ликвидации Конституцией не предусмотрена". Кстати, в декларации этого судьи можно прочитать, что его сын, Богдан Прокопенко (с которым он совместно проживает), работает детективом Главного подразделения детективов НАБУ.

А на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда претендует нынешний глава Верховного Суда Украины Ярослав Романюк, который считается прямой креатурой Портнова. 11 января 2014 г., в разгар Майдана, он выступил с видеообращением, которое стало аргументом для принятия диктаторских законов 16 января. А после принятия этих законов он провел брифинг, где публично их поддержал. В ноябре 2014 г. Верховный Суд Украины под руководством Романюка принял решение обратиться в Конституционный суд Украины о признании неконституционными отдельных положений Закона "Об очищении власти", а в октябре 2016-го — с просьбой признать неконституционными ликвидацию высших специализированных судов и конкурсный отбор судей в Верховный Суд.

Как видим, в Верховный Суд стремятся попасть ярые противники судебной реформы, причем они могут выступить там сплоченной группой. У них будут умелые организаторы, ведь знакомство с такими людьми, как Портнов, Медведчук, Кивалов, не забывается.

Перестройка верхнего судебного этажа

 

Согласно переходным положениям Закона "О судоустройстве и статусе судей" в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого закона (30 сентября 2016 г.): "1) образуется Верховный Суд в порядке и в составе, которые определены настоящим законом; 2) назначаются судьи Верховного Суда по результатам конкурса, проведенного в соответствии с настоящим законом". Со дня начала работы нового Верховного Суда прекращают свою деятельность и ликвидируются существующие сейчас Верховный Суд Украины и три кассационных суда: Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высший хозяйственный суд Украины и Высший административный суд Украины.

Таким образом, к концу марта 2017 г. в Украине должен быть полностью заменен верхний этаж судебной системы. Кто станет контролировать новый Верховный Суд, тот будет фактически контролировать и всю судебную систему, потому что ВС сможет отменять любые решения нижестоящих судов.

Точное число судей Верховного Суда в законе не указано, сказано только, что их должно быть "не более двухсот". Согласно переходным положениям закона для начала работы Верховного Суда достаточно, чтобы были назначены 65 его членов. Сразу же после этого пленум ВС сможет, согласно статье 128 Конституции, избрать путем тайного голосования председателя Верховного Суда.

7 ноября 2016 г. Высшей квалификационной комиссией судей Украины объявлен конкурс на занятие 120 вакантных должностей судей кассационных судов (административного, хозяйственного, уголовного, гражданского, по 30 должностей в каждом) в составе Верховного Суда. За период с 9 по 25 ноября о намерении принять участие в конкурсе сообщили 1436 кандидатов, в том числе 17 судей действующего Верховного Суда Украины.

Юрий Вишневский
По материалам: Деловая столица
 

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