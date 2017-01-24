23 января он провалился сразу на 10 копеек, и зафиксировался в рамках 27,25-27,30 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Спрос на валюту не исчез, просто продавали ее активнее, чем в предыдущие дни.

"Котировки межбанка снижались по мере роста валютных продаж", - отметил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Хотя общий объем торгов в понедельник подрос совсем немного (с пятничных $217,24 млн. до $221,18 млн.), Нацбанку пришлось выкупать валюту на безналичных торгах. Но без аукциона.

"После открытия торговой сессии на 27,30-27,40 грн./$ котировки долгое время находились в диапазоне 27,35-27,38 грн./$. Ближе к обеду на межбанке начал прорисовываться избыток валюты, что отразилось на снижении курса к 27,30-27,35 грн./$. После обеда явный профицит безналичной валюты вынудил Нацбанк выйти на рынок с интервенцией в форме запроса наилучшего курса. Часть избыточного предложения валюты НБУ взял на себя, а другая часть продолжила давить на курс доллара, который к завершению торгов снизился к 27,25-27,30 грн./$, - детализировал Станислав Верхградский.

Экспортеры активнее заводят доллар в Украину, чтобы заплатить налоги.

"Основная причина укрепления - бюджетный период", - подтвердил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

Наибольшую активность проявляют предприятия сельского хозяйства, которые за последние полтора месяца успели потратить большую часть из 16 млрд. грн., которые были им выплачены по НДС в конце 2016 г.

"В последние дни на межбанке отмечается активизация продаж аграриями как вновь поступившей, так и свободной части ранее полученной валютной выручки. И на межбанке набирает обороты фактор бюджетного периода, который продлится до конца текущего месяца", - заверил Станислав Верхградский.

По разным подсчетам, курс доллара в ближайшее время может просесть еще копеек на 20-30.

"Мы прогнозируем, что постепенно курсовая стабильность на валютном рынке закрепится и в течение ближайшего месяца серьезных волнений не будет. Валютные котировки будут стремиться ближе к 27,0 грн./$. Валюта по большей мере будет поступать от агропроизводителей", - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

И заверил, что налоговый фактор будет продолжительное время влиять на ситуацию на межбанке.

"В конце февраля-марте предложение на рынке традиционно будет формироваться за счет необходимости компаний заплатить в бюджет налог на прибыль, что также способно положительно сказаться на курсе нацвалюты. Предприятия с доходом от 20 млн грн должны будут заплатить до 20 февраля, у малого бизнеса - сроки до 11 марта", - отметил Куринной.

Единственное препятствие на пути укрепления гривни - Национальный банк. Только в ходе валютных аукционов он с начала 2017 г. продал на межбанке $233 млн. (без учета сделок по наилучшему курсу с 20-кой банков, которые НБУ не публикует). И при любой возможности будет стараться откупить доллар, чтобы пополнить свои золотовалютные резервы.

"Ожидаем, что завтра повышенному в связи с бюджетным периодом валютному предложению на межбанке вновь может противостоять Нацбанк с покупкой валюты, поскольку отложенный спрос, по нашим наблюдениям, уже практически весь закрыт", - подтвердил Станислав Верхградский.

Он также напомнил, о налоговом факторе, и о том, что в первой половине феврале компании будут готовиться к уплате налога на прибыль за четвертый квартал 2016 г.

В тоже время на завтра Верхградский ждет завтра старта межбанка в рамках 27,20-27,30 грн./$, а Олег Куринной - 27,25-27,35 грн./$.

Немного просел 23 января курс доллара и на наличном рынке.

"Наличный рынок по долларам открывался снижением до уровня 27,85-28,05 грн./$. К обеду спред сузился до 27,90-28,0 грн./$. После обеда на наличном рынке наблюдался перевес спроса над предложением, что нашло свое отображение в курсе 27,95-28,10 грн./$", - рассказал Станислав Верхградский

В тоже время несколько банков продолжало сегодня до вечера держать высокие курсы продажи валюты. Например, Кредо Банк предлагал людям доллар по 28,60 грн./$, Ощадбанк и банк "Аркада" - по 28,40 грн./$, а УкрСиббанк - по 28,30 грн./$. При этом выкупали валюту у населения эти финучреждения в рамках 27,55-27,80 грн./$.

На черном же рынке день начинался в рамках 27,91-28,12 грн./$, а закончился на 27,90-28,04 грн./$.

"Завтра предполагаем небольшое удорожание доллара", - спрогнозировал Верхградский.