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Промпроизводство в Украине в 2016г выросло на 2,4%, в декабре рост ускорился до 4,5% – Госстат
18:25 23.01.2017 |
Промышленное производство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник, в декабре минувшего года рост по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года ускорился до 4,5% по сравнению с 3,7% в ноябре и 0,8% в октябре.
В соответствии с новой формой предоставления данных, ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре-2016 к декабрю-2015 увеличилось на 4,8%, что выше показателя ноября – 2,3% и октября – 1,6%.
Госстат указывает, что в декабре 2016 года по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство возросло на 1,9%, а с учетом сезонного фактора – на 2,4%.
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-декабре 2016 по сравнению с январем-декабрем 2015 увеличилось в 1,38 раза, в Донецкой области - на 6%, в том числе в декабре в Луганской области рост составил 9%, в Донецкой - 12,2%.
В январе-декабре положительный результат в промышленности зафиксирован в Кировоградской (18,5%), Николаевской (10,5%), Тернопольской (9,3%), Житомирской и Одесской (7,7%), Харьковской (6,7%) Черкасской (6,3%), Закарпатской и Черниговской (6%), Киевской (5,9%), Винницкой (5,3%), Хмельницкой (4,5%), и в Киеве (4,2%).
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-декабре 2016г:
|дека брь 2016г к но ябрю 2016г, %
|дека брь 2016г к дека брю 2015г, %
|2016г к 2015г, %
|Справочно 2015 к 2014
|Промышленность всего
|101,9
|104,5
|102,4
|87,0
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|100,1
|103,4
|102,3
|86,9
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|102,8
|100,6
|99,7
|85,8
|- добыча каменного и бурого угля
|98,6
|100,7
|104,8
|61,9
|- добыча сырой нефти и природного газа
|103,7
|99,8
|97,4
|95,0
|- добыча металлических руд
|105,1
|99,5
|97,9
|95,0
|Перерабатывающая промышленность
|99,0
|104,6
|103,5
|87,4
|в том числе
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|90,6
|115,1
|103,9
|89,3
|Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|103,6
|103,6
|101,4
|92,0
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|99,6
|93,9
|100,8
|88,9
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|108,4
|103,3
|108,1
|80,9
|Производство химических изделий и химической продукции
|99,2
|93,9
|100,4
|84,8
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|108,8
|99,1
|103,9
|92,4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|93,3
|101,2
|106,5
|92,8
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|101,2
|100,5
|105,9
|83,9
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|103,7
|102,1
|101,3
|85,9
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|80,1
|113,6
|124,1
|71,3
|производство электрического оборудования
|94,7
|103,6
|100,8
|89,8
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|110,8
|100,1
|101,0
|87,5
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|108,3
|101,5
|98,0
|85,0
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|123,7
|99,1
|101,4
|84,5
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|112,9
|110,4
|102,6
|88,0
Данные: Госстат
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