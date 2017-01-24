Промышленное производство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник, в декабре минувшего года рост по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года ускорился до 4,5% по сравнению с 3,7% в ноябре и 0,8% в октябре.

В соответствии с новой формой предоставления данных, ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре-2016 к декабрю-2015 увеличилось на 4,8%, что выше показателя ноября – 2,3% и октября – 1,6%.

Госстат указывает, что в декабре 2016 года по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство возросло на 1,9%, а с учетом сезонного фактора – на 2,4%.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-декабре 2016 по сравнению с январем-декабрем 2015 увеличилось в 1,38 раза, в Донецкой области - на 6%, в том числе в декабре в Луганской области рост составил 9%, в Донецкой - 12,2%.

В январе-декабре положительный результат в промышленности зафиксирован в Кировоградской (18,5%), Николаевской (10,5%), Тернопольской (9,3%), Житомирской и Одесской (7,7%), Харьковской (6,7%) Черкасской (6,3%), Закарпатской и Черниговской (6%), Киевской (5,9%), Винницкой (5,3%), Хмельницкой (4,5%), и в Киеве (4,2%).

Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-декабре 2016г:

дека брь 2016г к но ябрю 2016г, % дека брь 2016г к дека брю 2015г, % 2016г к 2015г, % Справочно 2015 к 2014 Промышленность всего 101,9 104,5 102,4 87,0 Добывающая и перерабатывающая промышленность 100,1 103,4 102,3 86,9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 102,8 100,6 99,7 85,8 - добыча каменного и бурого угля 98,6 100,7 104,8 61,9 - добыча сырой нефти и природного газа 103,7 99,8 97,4 95,0 - добыча металлических руд 105,1 99,5 97,9 95,0 Перерабатывающая промышленность 99,0 104,6 103,5 87,4 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 90,6 115,1 103,9 89,3 Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 103,6 103,6 101,4 92,0 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 99,6 93,9 100,8 88,9 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 108,4 103,3 108,1 80,9 Производство химических изделий и химической продукции 99,2 93,9 100,4 84,8 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 108,8 99,1 103,9 92,4 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 93,3 101,2 106,5 92,8 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 101,2 100,5 105,9 83,9 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 103,7 102,1 101,3 85,9 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 80,1 113,6 124,1 71,3 производство электрического оборудования 94,7 103,6 100,8 89,8 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 110,8 100,1 101,0 87,5 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 108,3 101,5 98,0 85,0 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 123,7 99,1 101,4 84,5 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 112,9 110,4 102,6 88,0

Данные: Госстат