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Кабмин намерен до конца года создать Службу финансовых расследований вместо налоговой полиции – Гройсман
16:06 23.01.2017 |
Кабинет министров Украины намерен до конца текущего года сформировать Службу финансовых расследований, которая аккумулирует функции налоговой полиции, а также экономических подразделений силовых структур, включая Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".
"В этом году, до конца года, мы создадим Службу финансовых расследований", - сказал Гройсман.
Он напомнил, что контролеры, которые "кошмарят бизнес", являются "классовыми врагами" правительства. "Берите и выбрасывайте таких (контролеров – УНИАН) с предприятий. Я за то, чтобы были инспекции, и я буду контролировать, скажем, то, как будут платить людям минимальные зарплаты. Я поддерживаю контроль, но без штрафных санкций. Потому что наша задача не получить штраф, а обеспечить безопасность и качество», – сказал Гройсман.
Ранее в Министерстве финансов Украины сообщили о планах в ближайшие дни внести на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, предусматривающий проведение глубокой реформы силового подразделения налоговых органов и преобразование его в аналитическую службу.
Ранее глава Минфина Александр Данилюк отмечал, что ликвидация силового подразделения в структуре ГФС является одной из составляющих общей реформы службы. В правительстве также допускали, что на смену налоговой милиции должна прийти служба финансовых расследований, однако ее структура, функции и подчиненность являются предметом обсуждения.
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