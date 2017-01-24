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Порошенко создал военно-воздушную зону "Восток" с распространением ее на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей
Президент Петр Порошенко создал военно-воздушную зону "Восток" с распространением ее на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом говорится в указе Президента №12 от 23 января, передают Українські Новини.
Этим указом внесены изменения в военно-административное деление территории Украины и создана еще одна военно-воздушная зона.
В дополнение к существующим отдельному военно-воздушному району и 3 военно-воздушным зонам ("Юг", "Центр", "Запад") создана еще одна зона - "Восток".
Пределами районов являются условные вертикальные поверхности, проходящие по линии государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах и по прямым линиям между определенными географическими точками с учетом воздушного пространства над временно оккупированной территорией.
В частности, военно-воздушная зона "Восток" проходит по внешней границе прибрежных морских вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки границы Украины с Российской Федерацией на суше, далее по линии государственной границы Украины с РФ.
Воздушное пространство над территорией отдельных оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в пределах военно-воздушной зоны "Восток" относится к зоне ответственности воздушного командования "Восток" с учетом особенностей, определенных законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Как сообщали Українські Новини, Министерство внутренних дел приказало Государственной пограничной службе взять под контроль неконтролируемый участок границы с Россией на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в течение 2017 года.
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