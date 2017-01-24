Проект закона об иностранной валюте будет готов к концу первого квартала. Об этом в интервью ЛІГА.net рассказал заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

"Драфт нового закона планируем завершить к концу первого квартала и уже во втором квартале внести его в Раду", - сказал Чурий. По его словам, основная цель документа - отмена запретительных норм в существующих законах, касающихся, к примеру, инвестиций за рубеж, лицензирования ряда валютных операций, регистрации кредитов от нерезидентов.

Чурий отметил, что над текстом закона работает проектный офис, донором которого выступает Еврокомиссия. "Закон будет рамочным, а у НБУ будут широкие полномочия регулирования рынка с помощью своих нормативных актов", - уточнил Чурий. Прогнозировать дату принятия документа в парламенте он не стал.