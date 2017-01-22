По итогам торгов на межбанке 20 января он закрепился в рамках 27,38-27,40 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Второй день подряд агробизнес активно продает свою валютную выручку, и ее хватает для покрытия текущего спроса на безналичных торгах: хотя из-за короткого дня в пятницу объем торгов сократился со вчерашних $260,04 млн. до $217,24 млн.

"Открывались безналичные торги сегодня в рамках 27,45-27,55 грн./$. По мере увеличения предложения инвалюты котировки просели до обеда сначала до 27,44-24,49 грн./$, а затем и к 27,40-27,45 грн./$. В целом спрос и предложение были сбалансированы", - отметил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Активизировавшиеся продажи доллара аграриями - ключевая причина обвала курса доллара. Второй фактор - валютные распродажи под налоговый период - еще не дал о себе знать в полной мере.

Из числа продавцов доллара 20 января выделяли Приватбанк, ПУМБ, Ситибанк, Проминвестбанк и Райффайзен Банк Аваль, а из покупателей - Альфа Банк и Кредит Агриколь Банк.

"У Нацбанка не было необходимости проводить валютные интервенции. Мы не исключаем, что уже к концу следующей недели у регулятора появится возможность выкупать валютные излишки на рынке", - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На следующей неделе финансисты ждут дальнейшего снижения курса доллара.

"Аграрии действительно стали больше заводить валюты на счета, а на следующей неделе еще могут быть продажи других экспортеров и под уплату налогов. Так что, думаю, межбанк может двигаться к отметке 27,0 грн./$. В каком темпе - пока сложно сказать. Ведь рынок очень узкий: продажа или покупка $10 млн. может резко сдвинуть курс в ту или иную сторону", - заметил Юрий Гриненко.

Он спрогнозировал старт межбанка в понедельник широком диапазоне - 27,30-27,45 грн./$.

Олег Куринной рассчитывает с 23 по 27 января на диапазон торгов в рамках 27,25-27,50 грн./$.

"Мы ожидаем постепенного усиления существующих тенденций: гривна будет постепенно укрепляться за счет бюджетного периода, а также активизирующихся валютных распродаж агропроизводителей-экспортеров", - сказал он.

При этом финансисты допускают и снижение наличного курса.

"Не исключено, что он придвинется к 28,0 грн./$. Пока же остановился и почти не двигается: сегодня закрепился в рамках 28,15-28,20 грн./$", - сказал Юрий Гриненко.