Олег Полищук

В постпраздничных парламентских кулуарах стали судачить о скором и окончательно формализованном расколе "Оппозиционного блока" с такой силой, что сразу несколько видных партийцев вынуждены были выступить с публичными опровержениями по этому поводу.

Сначала сопредседатель фракции Юрий Бойко заявил об отсутствии у его политической силы намерений создать два крыла на основе одной "сине-белой" партии, а слухи о распаде Оппоблока, мол, выгодны исключительно власти.

Затем практически слово в слово бойковские тезисы повторил нардеп и сопредседатель партийного политисполкома Сергей Ларин, лишь добавив официозные нотки: "На сегодняшний момент ни политисполком, ни политсовет не собирались и никаких решений не принимали. И тем более не было съезда политсилы".

Параллельно же еще один знаковый парламентарий-оппоблоковец Сергей Левочкин поведал о наличии у его партии "новой Антикризисной программы, которая выведет страну на путь развития", тем самым как бы снимая с повестки дня вообще любые намеки на внутрипартийные дрязги и склоки.

Впрочем, во всем этом единогласии трудно было скрыть один важный нюанс - вся вышеперечисленная тройка политиков принадлежит лишь к одному оппоблоковскому столпу, традиционно именуемому "фирташевским". Само собой, данным понятием экспертная среда оперирует исключительно по привычке и для удобства, так как влияние олигарха Дмитрия Фирташа на внутренние процессы в Украине сильно ограничены как почти трехлетним невыездом из австрийской Вены, так и его хроническим ожиданием своей экстрадиции в США.

Однако личные проблемы "венского узника" не отменяют продолжающееся группирование тех политико-бизнесовых персоналий, годами круживших вокруг некогда хрестоматийного газотрейдера RosUkrEnergo.

Но вернемся к нашим крыльям. Как ни странно, а представители другого партийного крыла, ориентирующихся на самого богатого украинского бизнесмена Рината Ахметова, не стали с "газовиками" дудеть в одну дуду, а решили сохранить интригу.

То нардеп Игорь Шурма, чей сын Ростислав трудиться гендиректором на ахметовской "Запорожстали", на вопрос журналистов о будущем Оппоблока ответит вкрадчиво: "В этой жизни возможно все". То его коллега по фракции Дмитрий Колесников, некогда следящий за интересами Ахметова на Днепропетровщине во время своего пребывания на соответствующем губернаторском посту при режиме Януковича, вообще заявит, что окончательное решение о единстве/разделении партии, дескать, стоит ждать в конце января. Когда состоится специальное собрание ее "акционеров", что де-юре будет представлено в качестве заседания парламентской фракции Оппозиционного блока.

Собственно, об излишней текущей автономизации "сине-белых" свидетельствует хотя бы тот красноречивый факт, что, в отличие от других парламентских отрядов, у фракции Оппоблока два официальных лидера - "фирташевец" Юрий Бойко и "ахметовец" Александр Вилкул.

Кстати, оба сопредседателя в последнее время из респектабельных "профессионалов" в стремительном темпе превращаются в общественном восприятии в обычных драчунов-хулиганов либо рядовых клоунов, участвующих в смехотворных флешмобах по типу исполнения на вокзалах советских песен под гармошку. Видимо, все это из-за отсутствия реальной "политической работы", а ее, работу, давно ждут партийные "запасные аэродромы".

Например, с 2014 года и у "ахметовцев", и у "фирташевцев" в активе есть свои замороженные политические проекты - Индустриальная партия (ИП) у первых, и Партия развития (ПР) у вторых. В политсовет ИП изначально вошли топ-менеджеры Рината Ахметова, Бориса Колесникова и Вадима Новинского, а возглавил новую партию уже упомянутый Ростислав Шурма (сегодня он возглавляет Запорожскую облорганизацию Оппоблока).

А вот на сайте ПР (не путать "любителей развития" с аббревиатурой Партии регионов, хотя она идентична и, скорее всего, неспроста) до сих пор руководителем национального комитета значится нардеп от Оппоблока Юрий Мирошниченко, а главой партийного исполкома - тот же Сергей Ларин. Таким образом, формализировать "сине-белый" развод можно в два щелчка, точнее, путем одновременного проведения двух партийных съездов.

В конце-концов, чего уж тут греха таить - партийный организм оппоблоковцев не был единым с того момента, когда перед парламентскими перевыборами-2014 бывшие регионалы вынужденно сели в одну лодку за неимением разумной тому альтернативы. Зарыв на время "топор" старой вражды, команды Фирташа-Левочкина и Ахметова-Колесникова смогли-таки попасть в Верховную Раду VIII созыва под псевдооппозиционным брендом, сформировав там мало на что влияющую, но третью по численности фракцию, в которой на сегодня пребывает 43 нардепа (один из которых - Вадим Рабинович - все никак не оформит свой официальный выход вслед за Евгением Мураевым, соратником по новому партийному проекту "За жизнь").

Параллельно для выпавшего из парламентской обоймы Бориса Колесникова был придуман новый статус "премьера оппозиционного Кабмина", а его "теневое правительство" сформировали одни "ахметовцы", за исключением только двух "фирташевцев" - "оппозиционного главы МИДа" Константина Грищенко и "оппозиционного министра соцобеспечения" Михаила Папиева.

За последние два года ничего в плане партийной консолидации Оппозиционного блока, в принципе, не изменилось: "фирташевцы" и "ахметовцы" сохраняют свою подчеркнутую автономию друг от друга. Но между ними - несколько человек из "квоты Медведчука", играющей фактическую роль внутрипартийной "золотой акции".

И как раз благодаря считанным "медведчуковцам", которые тянут с окончательным выбором, к какому лагерю примкнуть, на данный момент фактически сохраняется формальное единство фракции Оппоблока.

Ведь за вычетом нескольких бывших соратников кума Путина (а это, прежде всего, Нестор Шуфрич, братья Добкины, Тарас Козак, Василий Нимченко плюс "всевозможный" Шурма), ни группа Ахметова-Колесникова-Новинского, ни команда Фирташа-Левочкина-Бойко не сможет сформировать свою самостоятельную депутатскую группу, требующую наличия, как минимум, 19-ти своих членов.

Конечно, "фирташевцы" утверждают, что все у них с Медведчуком "на мази", но факт сложных отношений Левочкина с тем же Шуфричем всем давно известен, Шурма вряд ли станет рисковать карьерой в ахметовском "Метинвесте" своего сына Ростислава, а братья Добкины в последнее время вообще склонны к всяческому "выпадению из процесса".

Плюс для РПЦ, а, следовательно, и для Кремля, и для Медведчука достаточно важным остается фактор "мученика за русское православие" Новинского. Так что чаша весов явно склоняется не в сторону Левочкина и компании, поэтому-то они ныне так неприкрыто и вступили в последний бой за единство Оппоблока.

Ко всему этому есть еще один ключевой момент. А именно: за всю свою непродолжительную историю главный осколок Партии регионов изначально находился в периоде полураспада, а сдерживала оппоблоковцев от самоликвидации только близость выборов, причем как реальных, так и умозрительных.

В 2015 году внутренние дрязги были отложены в сторону из-за местных выборов, на которые решено было идти сообща, что показало свою относительную эффективность.

Так, по сравнению с годом ранее, результат в среднем по всей стране был улучшен на 2%, правда, даже первые места, которые Оппоблок получил в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях в практической плоскости не позволили получить свое большинство в соответствующих облсоветах, а их главами все равно стали представители БПП.

Весь 2016-й прошел под аккомпанемент ожидаемых перевыборов, так что на любое перебрендирование не было ни времени, ни сил. Таким образом, если в этом году Оппозиционный блок таки прекратит свое существование, это будет означать, среди прочего, и то, что экс-регионалы разуверились в скорых перспективах какой-либо досрочной избирательной кампании.