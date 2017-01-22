Финансовые новости
- |
- 22.01.17
- |
- 00:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Кубив рассказал о "рекордных" темпах выхода украинской экономики из тени
12:51 20.01.2017 |
Экономика Украины в 2016 году возобновила рост, продемонстрировав увеличение ВВП в январе-сентябре 2016 года на 1,3%, и начала выходить из тени рекордными темпами - на уровне 5 п.п.
Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе Часа правительства в Верховной Раде.
«Экономика Украины в 2016 преодолела последствия затянувшегося экономического кризиса. По итогам 9 месяцев 2016 года рост реального ВВП составил 1,3%… Нам удалось восстановить доверие граждан к украинской экономике. Уровень теневой экономики снизился на рекордные 5 процентных пунктов», - сказал он.
По словам Кубива, впервые экономика страны растет не из-за внешних факторов, а из-за внутренних - инвестиций и потребительского спроса.
Также глава Минэкономразвития отметил, что Украине впервые с 2012 года удалось возобновить рост машиностроения и других отраслей промышленного производства, нарастить экспорт промоборудования и стабилизировать объемы экспорта.
«Прогноз на 2017 год достаточно оптимистичный. Мы прогнозируем рост ВВП на уровне 3%», - подчеркнул Кубив.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2016 года, по уточненным данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%. Уровень теневой экономики Украины в первой половине 2016 года снизился до 38% с 41%.
Государственный бюджет на 2017 год предусматривает рост ВВП Украины на уровне 3% Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году в 2,5%.
По словам Кубива, Министерство экономического развития и торговли в 2017 году планирует обеспечить рост экономики за счет стимулирования основных точек роста – чистого экспорта, привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый политический сезон актуализировал разговоры о грядущей самоликвидации Оппозиционного блока
|Кубив рассказал о "рекордных" темпах выхода украинской экономики из тени
|Хома Перемышльский. Почему Варшава должна благодарить СБУ
|В Лондоне завершились слушания по иску России к Украине о $3 млрд
Слушания под председательством судьи Уильяма Блэра длились три дня. По их завершении судья Блэйр сказал, что сообщит сторонам дату оглашения своего вердикта в ближайшее время. Юристы предполагают, что решение может быть оглашено через несколько недель или даже месяцев.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк не разрешил банку "Народный капитал" самоликвидироваться и признал его неплатежеспособным
|Bloomberg назвал гривну самой стабильной валютой 2017 года
|Рада дала согласие на допуск иностранных подразделений для участия в военных учениях на территории Украины в 2017 году
|Ляшко хочет, чтобы земельная реформа зависела от России – Мушак
|О чем председатель ОБСЕ договорился с Кремлем
|Обама призвал Трампа не связывать санкции против РФ с переговорами о ядерном оружии
Это интересно
|Opel заменил минивэн Meriva кроссовером Crossland X
|Как работа в открытом офисе вредит нашей умственной деятельности
|Ford Mustang получил десятиступенчатый "автомат"
Внешне фейслифтовую модель главным образом выделяет измененная оптика: это абсолютно другая форма фар и слегка иная конфигурация светодиодных модулей задних фонарей. Кроме того, поменялась форма и положение капота - "нос" стал на 20 миллиметров ниже.
|Трамп заплатил $25 млн по делу о мошенничестве
|Самый дорогой дом в США продают за $250 млн
|LG начнёт оснащать голосовым управлением все кондиционеры в 2018 году
|Amazon поможет беспилотникам выбирать полосу движения
Компания Amazon запатентовала технологию, которая поможет беспилотным автомобилям выбирать оптимальную полосу движения. Система «управления трафиком» призвана, например, не допустить выезда беспилотника на реверсивную полосу навстречу друг другу.