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Хома Перемышльский. Почему Варшава должна благодарить СБУ
08:22 20.01.2017 |
Важно то, что решение СБУ объявить мэра Перемышля Роберта Хому персоной нон-грата - это удар по польским конкурентам "ПиСа", по поднимающему голову еще более правому популизму, который так любит финансировать Кремль.
Когда во вторник СБУ запретила мэру польского города Перемышля въезд в Украину на 5 лет, было много неразберихи. Лишь этой неразберихой могу объяснить то, что условное экспертное сообщество в Польше и Украине сообща осудило действия Киева. Пользуясь тем, что я бываю в Перемышле чаще, чем многие критики украинских чиновников, позволю себе сказать несколько слов в защиту СБУ. А также - представить несколько не прозвучавших в дискуссии фактов о Роберте Хоме.
Семнадцатого января Пограничная служба Украины, после получасового задержания, не позволила мэру Перемышля пересечь государственную границу. Спустя несколько часов Роберт Хома собрал пресс-конференцию, во время которой назвал событие "беспрецедентным". Поскольку все происходило в спешке и в маленьком городке при одновременном внимании центральных СМИ двух государств - путаница началась с первого же заявления.
"Украинцы и бандеровцы"
Роберт Хома объявил, что ехал в Украину "по приглашению генерального консула", не уточнив, какого именно государства. Таким образом местные СМИ распространили первое заблуждение - что Хома поехал во Львов по приглашению украинской стороны, то есть генконсула Украины в Люблине (именно этот человек в первую очередь ассоциируется в Перемышле со словом "генконсул"). На самом деле Хому пригласил польский генконсул во Львове, но формулировка добавила сюжету драматизма: едет польский чиновник в Украину, по приглашению украинцев, и его украинцы же разворачивают назад. Бардак сродни банановой республике, Хому в лаврах мученика начинают защищать даже бывшие ярые критики. Тон задан, камертон настроен.
Второе заблуждение было связано с датой запрета на въезд. И здесь уже "постаралась" СБУ, сперва заявившая, что Хоме был дан запрет въезда еще летом 2016-го. Однако на документе, полученном мэром на границе, стояла декабрьская дата, а сам чиновник был до того в Украине в ноябре.
Однако на следующий день СБУ исправилась. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская объяснила, что мэру Перемышля Роберту Хоме запрещен въезд в Украину на пять лет из-за его антиукраинской деятельности.
"Основания для запрета - это его систематическая антиукраинская деятельность, поддержка антиукраинских движений. Последней каплей стал марш в Перемышле, где звучали антиукраинские лозунги. Но это было не единственное мероприятие такой антиукраинской направленности при поддержке мэра города", - сказала Гитлянская.
Достаточно убедительно и детально - особенно если учесть, что спецслужбы в таких ситуациях ограничиваются расплывчатым комментарием типа "является угрозой для нацбезопасности". По крайней мере, нам до сих пор не представлены хоть какие-то вразумительные причины запрета въезда в Польшу украинскому коллективу"OtVinta" в июле прошлого года, при том, что жизнь и творчество "OtVinta" куда менее спорно, чем действия перемышльского градоначальника.
После заявления Гитлянской Хома в эфире"Радио Жешув" назвал аргументацию СБУ "абсурдной", намекнув, что кто-то нарочно создает имидж Перемышля как города, враждебного украинцам. При этом Хома повторял как мантру то, что уже говорил ранее: что декабрьский Марш Орлят, проходивший под его патронатом, - это не антиукраинская инициатива, и что он сам всегда разделял "украинцев и бандеровцев", то есть овец и волков.
Напомню, в начале декабря 2016 года в Перемышле состоялся "Марш перемышльских и львовских орлят", участие в котором приняли польские националистические организации. Во время марша участники скандировали, в частности, "Польский Перемышль, польский Львов - от колыбели и до гроба", а один из них, проходя мимо Украинского народного дома, крикнул "Смерть украинцам!".
На марше также присутствовала символика Национально-радикального лагеря (пол. ONR) - польской националистической организации, не скрывающей своих связей с сепаратистами из "Л/ДНР" и взявшей ответственность за уничтожение части украинских памятников на востоке Польши за последние два года. Очень важно обратить внимание на последнее - ведь это один из существенных, как мне кажется, аргументов в поддержку решения СБУ.
Медвежья услуга или решительное пресечение?
Подвергая сомнению решение СБУ касательно мэра Перемышля, мои коллеги опасаются возможного углубления эскалации и без того плохих польско-украинских отношений. В частности, такое мнение содержится в украиноязычном комментарии "Европейской правды" и польскоязычном- портала "Eastbook". Подобное опасение видим и в заявлении Объединения украинцев в Польши: "Задержание гражданина иностранного государства, а тем более чиновника -это радикальный шаг, он должен быть связан с существенными и подтвержденными причинами", - читаем в документе, обнародованном 18 января.
"Решение СБУ - это классическая медвежья услуга своему же государству, это очередной камень в огород польско-украинской напряженности", - пишет публицист портала "Eastbook "Томаш Пьехаль. "Запрет СБУ показывает, что польский вирус вражды постепенно распространяется и в украинском государственном организме", - заключает Юрий Панченко из "Европейской правды".
Не подвергая сомнению то, что ныне в польско-украинских отношениях необходимы особо осторожные шаги, обращу внимание уважаемых коллег на одну важную вещь, о которой они забыли. В дискуссии между Польшей и Украиной есть важная деталь - кроме аутентичных участников со стороны обоих государств с очень широким спектром мнений, имеются также люди Москвы, старающиеся разыграть эмоции обеих сторон в нужным Кремлю русле. Это люди с украинскими или польскими ура-патриотическими лозунгами, которые потакают уничтожению памятников в Гуте-Пеняцкой на Львовщине или в Монастыре на Подкарпатье, играют страшилками о "бандеровцах" или о польском "ревизионизме" в Западной Украине.
Именно опосредованные связи с Москвой - через местных польских националистов - отличают мэра Перемышля от среднестатистического депутата "Права и Справедливости", голосовавшего в Сейме прошлым летом за резолюцию о геноциде на Волыни. Именно таких людей и Киев, и Варшава, ради своего же блага, просто обязаны беспощадно отстранять от дискуссии о двусторонних отношениях. Незамедлительная реакция Киева на провокацию с памятником в Гуте-Пеняцкой и запрет въезда человеку, уж слишком заигравшемуся с пророссийскими организациями - это урок Киева Варшаве. Которая в идентичных действиях на своей территории уж слишком медлит, тем самым давая зеленый свет радикалам для дальнейших действий.
Первый четкий сигнал Киева пророссийким организациям Польши
Тем временем в Польше, как и в других странах Евросоюза, растет желание политиков поиграться с "патриотами". Ну и что, что пророссийские? - Пускай. Ведь главное, что за Родину, за Дмовского. До 17 января польские политики еще не получали из Киева настолько четкого сигнала: коль скоро заигрываете с Москвой, не пытайтесь усидеть на двух стульях, приезжая в Украину.
Роберт Хома- не первый польский политик, которого перестали пускать в Украину. В декабре 2015 года стало известно о запрете въезда евродепутату от Польши Янушу Корвину-Микке, который посещал оккупированный Крым и не скрывал своей симпатии к Путину. Но Корвин-Микке, как и большинство эпатажных пророссийских политиков, не собирался в Украину. А вот для Хомы как политика Украина важна.
И евродепутат, и мэр Перемышля- это не просто польские политики, имеющие альтернативное мнение касательно польско-украинских отношений. Это политики, использующие это мнение в пользу России, прикрываясь нарочитым польским патриотизмом - украинцам известна подобная схема поведения благодаря хотя бы Надежде Савченко. И они полностью это осознают.
Мэр Перемышля состоял в ныне правящей в Польше партией "Право и Справедливость". Однако его исключили в 2007 году, когда оказалось, что Хома подписывал обязательство о сотрудничестве со спецслужбами коммунистической Польши. После этого Хома начал заигрывать с формирующимся на востоке страны "патриотическим лагерем" (о его неофициальном лидере Мирославе Майковском "ДС" уже писала в материале "Как в Перемышле растут польские Гиркины"). Особенно ярко это проявилось в последние два года: мэр вообще перестал посещать украинские мероприятия в своем городе, а в конфликтных ситуациях и подавно начал транслировать позиции польских националистов.
У мэра Перемышля, возглавляющего город с 2002 года, есть амбиции попасть в большую политику. В прошлом году он, кстати, оказался на пятом месте в рейтинге наилучших мэров польских городов, составленном еженедельником "Newsweek". Поездки в Украину и встречи с польской диаспорой- важная составляющая имиджа Хомы. Он хорошо ощутил смену политических ветров в Польше и, скорее всего, благодаря связям с националистическими организациями пытается обойти правящую ныне "Право и Справедливость" с правой стороны сцены. "ПиСу" это не очень нравится: и мне известны политики правящей партии, которые неофициально поддерживают решение Киева. Так что Украине незачем опасаться обиды за мэра со стороны Варшавы.
Важно то, что решение СБУ - это удар по польским конкурентам "ПиСа", по поднимающему голову еще более правому популизму, который так любит финансировать Кремль. Согласно октябрьскому исследованию CBOS, 7% поляков считают себя националистами, 17% поддерживают действия радикально правых организаций, а от 30 до 40% поддерживают идеи, присущие польской национал-демократии. Тем временем из январского рейтинга поддержки польских партий можем сделать вывод, что находящиеся в парламенте правые радикалы стремительно теряют поддержку. Скоро на их место придет кто-то другой, и несомненно часть из них будет работать по кремлевской методичке.
Согласен, что СБУ объявила персонами нон грата далеко не всех, заслуживающих этого. Но сейчас важно то, что Украина четко показала Польше: можем сколько угодно дискутировать по разным вопросам между собой, но как только сюда начинает вмешиваться рука Москвы - реагировать будем неотложно и беспощадно.
И хорошо бы Варшаве также усвоить этот урок.
Игорь Исаев, главный редактор Мультимедийного портала украинцев Польши PROstir.pl, "Деловая столица"
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