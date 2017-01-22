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Украина и МВФ вскоре могут завершить согласование оставшихся технических деталей для предоставления очередного транша - Лагард
18:39 19.01.2017 |
Завершения согласования последних технических вопросов о предоставлении Украине очередного транша макрофинансовой помощи можно ожидать в течение ближайших нескольких дней, считает директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
"У меня есть все основания верить, что несколько последних технических деталей, которые должны быть рассмотрены в следующие пару дней, приведут к реальному положительному результату", - сказала она журналистам в швейцарском Давосе в четверг после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.
К.Лагард отметила, что прошедшая встреча с П.Порошенко была очень эффективной. Стороны обсудили тот большой объем реформ, которые осуществила Украина.
"Мы только что закончили с господином Порошенко очень эффективную встречу, в ходе которой мы обсудили те многие реформы и прогресс, который провели президент Порошенко и его команда", - сказала К.Лагард.
По ее словам, команды обеих сторон направляются работать для решения оставшихся вопросов касательно предоставления транша МВФ Украине, чтобы в течение нескольких дней достичь результата.
В свою очередь, П.Порошенко акцентировал внимание на том, что прогресс Украины на пути проведения реформ был отмечен руководством МВФ.
"Я горжусь, что в это тяжелое время для экономики и финансовой стабилизации у нас есть отличное сотрудничество с МВФ", - сказал он.
Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).
Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября. Согласно пересмотренному графику финансирования, дальнейшее выделение средств планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности, в частности, четвертый транш в размере $1,3 млрд - в середине ноября 2016 года. Наибольший транш планируется в первом квартале 2017 года - более $1,986 млрд, после чего размер двух следующих будет сокращен до $1,33 млрд, а оставшихся пяти - до $735 млн.
После национализации ПриватБанка и принятия госбюджета-2017 руководители Минфина и Нацбанка заявили о вероятности позитивного решения МВФ о выделении Украине четвертого транша по программе EFF в конце января 2017 года.
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