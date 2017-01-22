Правление Национального банка Украины 19 января 2017 приняло решение №34-рш/БТ об отнесении ПАО "Банк Народный капитал" к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как отмечают в НБУ, в июле 2016 года банк "Народный капитал" был отнесен к категории проблемных в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям к прозрачности.

"В течение срока проблемности банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. При этом Национальный банк обращал внимание банка и его акционеров на эту проблему еще с декабря 2014 года", - подчеркивается в сообщении.

По данным НБУ, сегодня более 85% акций банка принадлежат лицам, ни одно из которых не является владельцем существенного участия в банке.

"Единственным владельцем существенного участия в банке является Валерий Макаренко (14,24%), который получил такое ​​существенное участие с нарушением закона без согласования Национального банка, из-за чего длительное время был лишен права голоса", - сказано в сообщении.

В НБУ отмечают, что в течение 2016 года банк подавал несколько пакетов документов для согласования существенного участия как его акционерам, так и третьим лицам. Однако по этим пакетам документов НБУ принял решение о запрете приобретения существенного участия из-за неудовлетворительного финансового состояния заявителей и невозможности подтверждения источников происхождения их средств.

По информации Национального банка, 16 января банк принял решение о ликвидации по инициативе владельцев и подал в НБУ документы для получения согласия на ликвидацию.

"Такое согласие может быть предоставлено ​​только при отсутствии признаков, по которым банк может быть отнесен к категории проблемных или неплатежеспособных. При этом, как указано выше, ПАО "Банк Народный капитал" на момент подачи документов уже был отнесен к категории проблемных. Таким образом, Национальный банк не может удовлетворить ходатайство банка", - сказано в сообщении.

По данным НБУ, средства 99% вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 11 млн грн.

Как сообщалось, акционеры банка "Народный капитал" на собрании 16 января приняли решение о его ликвидации из-за непризнания Национальным банком структуры собственности банка прозрачной.