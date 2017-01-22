Инфляция в Украине в 2017 году будет на уровне 10%, и это главный риск для экономики страны, отмечают аналитики Bloomberg. А вот волатильность национальной валюты оценена ниже всех стран. То есть считается, что что-что, а гривня точно выстоит.

В целом в глобальном прогнозе агентства Bloomberg коэффициент риска для Украины составляет 21,5%, и это не очень хорошо, так как чем ближе к нулю, тем хуже обстоят дела у государства.

Так, аналитики самым большим риском считают инфляцию в 10%. Это действительно может вызывать опасение, так как прогнозная инфляция, заложенная в Государственный бюджет Украины на 2017 год, составляет 8%.