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Топливно-энергетический комплекс
Bloomberg назвал гривну самой стабильной валютой 2017 года
17:38 19.01.2017 |
Инфляция в Украине в 2017 году будет на уровне 10%, и это главный риск для экономики страны, отмечают аналитики Bloomberg. А вот волатильность национальной валюты оценена ниже всех стран. То есть считается, что что-что, а гривня точно выстоит.
В целом в глобальном прогнозе агентства Bloomberg коэффициент риска для Украины составляет 21,5%, и это не очень хорошо, так как чем ближе к нулю, тем хуже обстоят дела у государства.
Так, аналитики самым большим риском считают инфляцию в 10%. Это действительно может вызывать опасение, так как прогнозная инфляция, заложенная в Государственный бюджет Украины на 2017 год, составляет 8%.
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